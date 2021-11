I rekken av statsledere og aktivister, steg også den berømte Sir David Attenborough opp på scenen under den offisielle åpningen av klimatoppmøtet i Glasgow.

Den engasjerte 95-åringen snakket med en slik kraft at hele talerstolen ristet.

– Det er et desperat håp, som er grunnen til at hele verden nå ser på dere. Dét er grunnen til at dere er her nå, sa han ut i salen, rettet mot de nyankomne verdenslederne.

Mandag startet den såkalte høynivådelen på klimatoppmøtet. Over 120 statsledere har ankommet Skottlands største by, for å diskutere med hverandre, og tale på vegne av landene de representerer.

Attenborough ba lederne ikke glemme at det store presset på naturen handler om tallet på hvor mye karbon vi har i atmosfæren.

– Fremtidens mennesker kommer til å se tilbake på dette møtet, og tenke én ting: «Klarte de å endre dette tallet?» Det er ingen grunn til at dette svaret ikke skal være ja, sa han.

BBC-profilen er kjent for å ha viet livet sitt til å løftet frem sjeldne og utrolige historier fra natur- og dyreverdenen. Naturseriene «Planet Earth» er hans kanskje mest kjente verk.

Kraftigere utslippskutt Paris-avtalen er basert på frivillige utslippskutt. Hvert 5. år skal målene forsterkes og meldes inn til FN.

I forkant av toppmøtet i Glasgow skulle alle land levere inn nye klimamål. Det har en del land gjort, mens flere store utslippsland mangler.

De målene som er meldt inn per i dag tilsier en global oppvarming på 2,7°C ifølge FNs miljøprogram. Det er langt unna Paris-avtalens mål om «godt under 2°C» og «helst ned mot 1,5°C».

Klimatoppmøtet vil derfor handle om å øke ambisjonene og «keeping 1.5 alive», som britene sier det. Klimafinansiering Under klimatoppmøtet i København i 2009 ble det enighet om at i-land skulle stille med 100 milliarder dollar årlig i klimafinansiering fra 2020.

Pengene skal gå til utslippskutt og klimatilpasning i fattige land.

Foreløpige tall fra OECD viser at dette målet ikke ble nådd, og at det ikke vil nås før 2023.

I Glasgow vil det derfor være press på rike land om å bidra mer. Handel med utslippskutt Paris-avtalen åpner for at land kan betale for utslippskutt i andre land gjennom et nytt kvotesystem. Dette regnes som viktig for å kutte utslipp så raskt som mulig. Men: Man har kranglet om reglene for dette i årevis. Det handler blant annet om... ...kvoter fra gamle systemer skal kunne brukes i det nye.

...å unngå dobbelttelling av utslipp.

...hvorvidt kvotehandel skal ilegges en avgift som skal komme utviklingsland til gode. Norge og Singapore leder forhandlingene i et nytt forsøk på å bli enige. Tap og skade Historisk er det de rikeste landene som har stått for størst utslipp, mens mange fattige land er blant dem som vil rammes hardest av klimaendringer.

Et sentralt tema er derfor om man skal lage en mekanisme der fattige land kan få «erstatning» for klimaendringer de ikke selv er ansvarlige for.

Striden står om hvem som skal betale og i hvilke grad rike land med dette innrømmer «skyld» i klimaendringene. Flere ting i «regelboka» Et annet tema på møtet vil være en felles standard for å føre utslippsregnskap, såkalte rapporteringstabeller. Her har det vært strid om hvordan disse skal utformes, og om u-land skal ha de samme kravene som i-land.

Det skal også forhandles om felles tidsrammer for nye klimamål. Skal alle land etter 2030 sette seg 5-årige eller 10-årige mål, for eksempel?

Vil ha håp – ikke frykt

Bannere med slagordet «Keeping 1.5°C alive» farger nå Glasgows gater.

De markerer hva som blir klimatoppmøtets store tema – nemlig å følge opp Parisavtalens mål om at verden ikke bør bli varmere enn 1,5 grader.

Verden har nå blitt 1 grad varmere, sammenlignet med førindustriell tid (1880-1900).

Attenborough understreket at menneskets utvikling og industrielle revolusjon har vært mulig takket være en sunn natur og et stabilt vær og klima.

– Slik er det ikke lenger. Dette har blitt en historie om ulikhet og ustabilitet, der de som har gjort minst for å skape disse problemene blir truffet hardest, sier han, og fortsetter:

– Er det slik vår historie skal ende? En historie om at de smarteste artene på jorden endte i en menneskelig terror, fordi de ikke evnet å se det hele og store bildet? La oss heller skrive om historien vår til en triumf.

Se Attenborough og verdenslederne snakke under åpningen av klimatoppmøtet.

Til tross for dyster ordbruk sa TV-legenden videre at han har troen på at menneskeheten kan klare å begrense klimagassutslippene.

– Vi er de største problemløserne som noen gang har eksistert på jorden. Vi skjønner problemet, og vi vet hvordan vi kan stanse utslippene. Vi må lære sammen, og bruke denne muligheten til å skape en ny og likere verden, sier han.

– Motivasjonen vår skal ikke være frykt – men håp.

Vil redde verden som James Bond

Flere andre kjente ansikter og ledere har også snakket under dagens åpning.

Storbritannias statsminister Boris Johnson var den første statslederen på talerstolen, og sammenlignet verdens klimakrise med scenarioet i en James Bond-film.

– Vi føler nok ikke at vi er, eller ser ut som James Bond. Men vi er det, og vi har muligheten til å være det. Vi må slå tilbake og snu verden, sa Johnson.

PÅ HJEMMEBANE: Storbritannias statsminister Boris Johnson annonserte at han har store ambisjoner for klimatoppmøtet i Glasgow. – La oss komme i gang! sa han fra podiet. Foto: Pool / Reuters

Videre understreket han viktigheten av å få på plass detaljer rundt klimafinansiering, som er ventet å bli et stort tema under Glasgow.

– Dommedagsmaskinen har startet. Det er derfor de rike landene som har ansvar for å hjelpe resten av verden med overgangen til grønn teknologi. Det er vi som har alle midlene til det, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre er også på plass. Han har også understreket viktigheten av at de rike landene, som Norge, må hjelpe utviklingslandene å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringer, som havnivåstigning og ekstremvær.

KLAR FOR KLIMAMØTE: NRK møtte statsminister Støre, som satt like ved FN-sjef António Guterres på flyet på vei til Glasgow. Foto: Eivind Molde / NRK

Nylig annonserte han at regjeringen vil øke norsk klimafinansiering fra syv til 14 milliarder kroner.

– Vi har jo en dobling på klimafinansiering som er penger vi lover fra budsjettene våre. Og jeg håper flere land vil gjøre det samme, sa Støre til NRK på vei til Glasgow søndag.

Ifølge Parisavtalen skal alle medlemslandene også ha meldt inn nye, og mer ambisiøse klimamål, innen toppmøtet startet.

Flere land har ennå ikke gjort dette, men det er knyttet forventninger til at det vil skje i løpet av de neste dagene.

Greta Thunberg: – Ikke mer bla, bla, bla!

Men fremtidens generasjon er selv ikke særlig imponert over dagens åpningstaler.

Utenfor bygget der statslederne satt samlet, hadde klimaungdom fra miljøbevegelsen Fridays For Future (FFF) samlet seg.

Initiativtaker Greta Thunberg, som tidligere annonserte hun ikke skulle komme til Glasgow, dukket i dag opp likevel.

– VI ER LANGT UNNA: En engasjert Greta Thunberg sa til andre klimaungdommer at klimatoppmøtene så langt i historien ikke har ført noen steder. Foto: Russell Cheyne / Reuters

– Her inne er det bare politikere og maktpersoner som later som at de tar fremtiden vår alvorlig. Endring kommer ikke der inne fra. Det er ikke lederskap. Dette er lederskap, ropte Thunberg, som henvende seg til et jublende publikum.

Klimaungdommene er ikke invitert inn på møtet før etter de to første dagene.

– Vi må stå her ute fordi vi ikke har lov å gå inn. Det synes jeg ikke er OK, sa Dylan Hamilton i FFF Skottland.

– Vi sier: Ikke mer bla, bla, bla! Ikke mer utnyttelse av mennesker, natur eller planeten vår. Ikke mer av hva faen de gjør der inne. Vi vil ha klimarettferdighet, ropte Thunberg med gjentakelse til de andre klimaungdommene.

Biden beklaget for Trumps handlinger

USAs president Joe Biden tok også til mikrofonen på høynivådelen.

– Glasgow skal være begynnelsen på et tiår med ambisjoner og innovasjoner for å sikre fremtiden vår, sa han.

Biden mener også at kampen mot klimakrisen er en unik mulighet for alle land til å investere i den grønne omstillingen, og at dette vil komme økonomien til gode.

Samtidig beklaget Biden for at tidligere president Donald Trump trakk USA ut av Parisavtalen under sin tid i Det hvite hus.

– Jeg ber om unnskyldning, sa han, og lovet at USA skal gjøre sin del for å få ned klimagassutslippene.

Allerede første dag som president meldte Biden USA inn igjen i Parisavtalen i januar.