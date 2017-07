Datteren til O.J. Simpson holdt gråtkvalt appell: – Vi vil bare at han skal komme hjem

OPPDATERT: Alle fire kommisjonsmedlemmer stemte for å innvilge prøveløslatelse. Les mer her: O.J. Simpson slippes fri fra fengsel

O.J. Simpson (70) ble frikjent for drapet på ekskona Nicole Smith og Ronald Goldman, men dømt for kidnapping og ran i 2008.

Etter å ha sonet ni av 33 år bak murene, ber han torsdag om prøveløslatelse fra ørkenfengselet Lovelock Correctional Center i delstaten Nevada.

Seansen, som ble filmet og kringkastet direkte, startet med at Simpson fikk spørsmål om hva han tenkte under hendelsen i Las Vegas, da han bl.a. ranet et par sportssuvernirsamlere.

Eksfotballspilleren sier de var i besittelse av hans private gjenstander, blant annet familebilder.

– Jeg vil påpeke at jeg ikke hadde noe våpen og at jeg ikke truet noen. Det var de to andre som var med meg som gjorde det, sier Simpson, også kjent som fange nummer 1027820, til de fire som skal vurdere saken.

– Staten California har i ettertid avgjort at dette var mine ting. Jeg er i fengsel for at jeg forsøkte å få tilbake tingene mine, sier Simpson, men understreker at han ikke forsøker å unnskylde seg.

– Jeg har ikke forsøkt å unnskylde meg de siste ni åra, og jeg forsøker ikke å unnskylde meg nå, sier han.

Lederen for kommisjonen som skal behandle prøveløslatelsen påpeker at han ikke har hatt noen disiplinærsaker mot seg i fengsel, hvor han blant annet er trener for andre innsatte i gymmen og har fullført et datakurs. De understreker at drapssaken, hvor han ble frikjent, ikke vil spille inn i avgjørelsen om en eventuell prøveløslatelse.

De påpeker at også at han har tatt et fengselskurs som handler om «alternativer til vold».

– Det har vært et veldig nyttig kurs. Jeg har flere ganger meklet i konflikter mellom andre innsatte her, sier han.

Datteren Arnelle Simpson holdt en gråtkvalt appell om faren. – Vi vil bare at han skal komme hjem.

– Har ikke et rusproblem

Den tidligere fotballspilleren, skuespilleren og superkjendisen kjent som «The Juice» er ikledd blå jeans og en blå skjorte og sitter sammen med advokat Malcolm LaVerge.

– Alkohol var en faktor i hendelsen. Har du tatt tak i dette problemet? spør en av kommisjonsmedlemmene.

– Jeg har aldri hatt et alkoholproblem. Jeg hadde tatt noen drinker den dagen, det var en bryllupsfeiring, men jeg har ikke et rusproblem, sier han.

– Er du klar til å returnere til samfunnet?

– Ja. Jeg har gått glipp av mange bursdagsfeiringer med barna mine, sier firebarnsfaren og understreker at han har blitt mer ydmyk i løpet av soningen.

– Jeg ønsker at dette aldri hadde skjedd. Om jeg hadde gjort bedre vurderinger den gang, ville det ikke ha skjedd. Jeg tar det fulle ansvaret, sier han.

– Savner ikke å drikke

Dersom Simpson prøveløslates, vil det bli med en rekke betingelser. Disse inkluderer blant annet at han ikke får drikke store mengder alkohol, ikke kan befatte seg med andre kriminelle og at politiet kan gjennomsøke ham når som helst.

– Jeg har ikke drukket på ni år og har ikke savnet det. Jeg har ingen problemer med å leve med slike betingelser, sier Simpson.

Datteren Arnelle Simpson holdt en appell til kommisjonen på vegne av faren.

– Jeg er her på vegne av familien, for å uttrykke min fars ekte karakter. Ingen vet hvor mye vi har vært gjennom de siste ni åra. Han er min beste venn og min klippe. Som en familie ser vi at han ikke er perfekt, men han har gjort sitt beste. Han har alltid vært positiv. Han har tilbrakt de siste ni åra som en mønsterfange og gjort det beste ut av situasjonen, sier hun gråtkvalt.

– Det han gjorde var åpenbart ikke rett. Han vet at han kunne håndtert situasjonen annerledes. På vegne av familien vil vi bare at han skal komme hjem, sier hun.

Også Bruce Fromong, som var offer i saken hvor O.J. ble dømt, holdt også en appell på vegne av ham.

– Han er min venn og jeg håper det forblir slik. Jeg innrømmer at det var hans ting i rommet, men jeg hadde ikke stjålet dem. O.J. truet meg aldri med noe våpen, det var de to andre som gjorde det, sier han.

– Han er en god mann og jeg tror ikke han er en trussel mot noen. Straffen hans var for streng. Jeg føler at det er på tide at han får en ny sjanse, på tide at han får dra hjem til familien. Han er en god mann som gjorde en feil, sier Fromong.

Simpson var tydelig preget under appellen og tørket tårer.

Klokka 20.18, etter én time og 18 minutter, trakk kommisjonsmedlemmene seg tilbake for å stemme i saken. En avgjørelse er ventet i løpet av kvelden.

Tidenes biljakt

Det var 12. juni 1994 at O. J.s ekskone Nicole Brown Simpson og hennes venn Ron Goodman ble funnet knivstukket og drept i fasjonable Brentwood i Los Angeles.

Noen dager senere ble han bedt om å melde seg for politiet. Dette ble starten på en av tidenes mest sette biljakter, da Simpson og fotballkollega Al Cowlings forsøkte å flykte gjennom Los Angeles gater i lav hastighet med en hvit Ford Bronco.

Cowlings, som kjørte bilen, hevder han ble truet av Simpson.

O.J. Simpson sto ansvarlig for en av historiens mest sette biljakter, da han forsøkte å flykte i lav hastighet med en hvit Ford Bronco gjennom Los Angeles gater. Foto: Joseph R. Villarin / Ap

95 millioner tv-seere skal ha sett biljakten som foregikk i rundt 50 kilometer i timen, med et tjuetalls politibiler, ni helikoptre og tusenvis som møtte opp for å heie på ham fra veikanten og broene over motorveien.

Det var «dagen Los Angeles stoppet opp», ifølge Los Angeles Times.

Etter et par timer overga han seg og ble pågrepet.

Frikjent, men dømt

«Århundrets rettssak» startet 24. januar året etter. Simpson erklærte seg ikke skyldig i drapene, mens politiet verken greide å framskaffe et drapsvåpen eller øyenvitner.

3. oktober ble han frikjent. Til tross for dette ble han i 1997 gjort ansvarlig for dødsfallene i en sivil sak og dømt til å betale 33 millioner dollar til de etterlattes familier.

En hanske var aktors beste bevis på at Simpson angivelig sto bak drapene, men han så ut til streve med å få den på i rettssalen. Han ble senere frikjent i straffesaken, men dømt i en sivil erstatningssak. Foto: Sam Mircovich / AP

Elleve år senere havnet han nok en gang i søkelyset, da han i 2008 ble dømt til 33 års fengsel for væpna ran og bortføring av to sportssuvernirsamlere i Las Vegas.