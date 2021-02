Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Jeg er usikker på om Yang Min når frem til tehuset vi har avtalt å møtes på, for hennes budskap er sensitivt, og uønsket av noen.

Etter en halv times forsinkelse er jeg virkelig nervøs for om hun dukker opp, og teller minutter for hver gang jeg ser på klokka.

Engstelsen viser seg å være unødig. Plutselig kommer hun inn. Nå setter hun en stol foran døra for å bremse eventuelle inntrengere, som kan ha interesse av å stanse det modige budskapet.

– Datteren min har krav på en rettferdig behandling. Hun må få en skikkelig forklaring. De kriminelle som myrdet henne, må straffes etter loven, sier Yang Min.

EN MOR: Yang Min opplever at hun lever i et helvete på jord etter at datteren døde. Hun sørger, og kjemper for rettferdighet Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Operert

Hennes eneste barn døde av covid-19 sjette februar i fjor, kun 24 år gammel.

Tian Yuxi skal ha blitt smittet av koronaviruset da hun ble operert for brystkreft tre uker tidligere. En kreft legene mente de kunne kurere.

– Jeg ville aldri ha sendt datteren min til sykehuset for å dø. Jeg sendte henne dit for at hun skulle ha større sjanse til å leve. Ikke for å dø, sier Yang Min.

For denne familien kom Wuhans oppvåkning til realitetene, og det historiske portforbudet, altfor sent.

SORG: Tian Yuxi ble bare 24 år gammel. Moren har fått inngravert tegnet for kjærlighet på gravstøtten Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Febersyke Tian Yuxi var blitt hastesendt til det overfylte Jingyintan-sykehuset, men der var det verken betjening eller utstyr nok til å hjelpe henne i kampen mot covid-19.

Moren kjempet seg inn, skiftet sengetøy dynket i skitt og urin, og stelte datteren frem til hun ble lagt inn på intensiven.

Det var det siste hun så av henne.

Overraskende

Da datteren døde, ble faren så trist at han vurderte å ta sitt eget liv, forteller Yang Min. Hun ble selv smittet, og mens hun var syk, klarte ikke ektemannen å fortelle henne at datteren allerede var død.

Moren er tynget av sorg, men også av sinne. Hun mener at styresmaktene visste, men ikke varslet om det farlige viruset.

– Offentlige myndighetspersoner, fra øverst til nederst, som var med på å dekke over virusutbruddet. De er morderne, sier hun.

Myndighetene i Wuhan svarer ikke på vårt ønske om tilsvar. De har tidligere hevdet at utbruddet kom overraskende på, trass i at flere varslere ble forsøkt stanset.

Negativ oppmerksomhet rundt utbruddet har straffet seg, ikke minst for de såkalte borgerjournalistene. Dette er folk som ikke har journalistikk som sitt yrke, men som har offentliggjort sine observasjoner. Flere av disse ble pågrepet, og i desember ble en av dem, 37 år gamle Zhang Zhan, dømt til fire års fengsel.

FEIRING: På et museum i Wuhan feirer myndighetene seg selv og innbyggerne, for seieren over koronaviruset Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Feirer en suksess

På et museum i byen er tragedien blitt historie. Det dramatiske kapitlet skapte panikk og kaos, og tok 3869 liv, men utstillingen er en feiring av suksess.

Wuhan er blitt verdenskjent som stedet der viruset først dukket opp, men lokalt skapes et annet image. Nemlig at dette er byen som med heltemodig innsats, raskt klarte å jage viruset på dør.

FEIRER: Wuhans intense kamp mot viruset feires som en suksess Foto: Skjermdump

Portforbudet begynte 23. januar i fjor og varte i 76 traumatiske dager. Allerede våren 2020 var slaget over. Myndighetene applauderer seg selv og folket for seieren, og mange stemmer i.

– Det har gjort oss mer solidariske, mer sammensveisede, og det har også gjort det tydelig for oss at vi er heldige som bor i et så sterkt land, sier sykepleierstudenten Cai, tydelig rørt.

Mange av byens befolkning inviterer til dans i parkene, og opplever at pandemien er et tilbakelagt kapittel. Nå tar de ikke lenger livet for gitt, og feirer hverdagen som aldri før, forteller de.

DANS: Mange i Wuhan forteller at de har fått en ny livsgnist etter at byen ble kvitt koronaviruset Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Et helvete på jord

Sorgen fremstår som spesielt ensom for dem som mistet sitt alt i Wuhan, for de fleste andre ser bare fremover.

Yang Min er blitt avvist av domstolen. Når hun prøver å demonstrere utenfor rådhuset bærer politiet henne bort. Hun har lagt ut videoer på nettet, men blir trakassert, og noen klarer alltid å fjerne opptakene hennes fra telefonen.

– Når det gjelder mitt liv, vet jeg ikke hvordan jeg skal beskrive det. Jeg føler at jeg lever i et helvete på jord. Jeg kjenner meg så ekstremt sorgtung. Det kan ikke bli verre enn dette, selv om jeg ikke vet hvordan helvetet egentlig er.

EN GRAV: Yang Mins eneste datter ble smittet av covid-19 før verden visste om viruset Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Nå tar hun sine tunge skritt til datteren sin grav.

– Kjære du. Mamma er her for å se til deg. Har du savnet meg? Om du gjør det, så må du si det til meg i drømmene mine. Mamma savner deg.