– Her tar de moren min, sier Neta, og viser oss et kort videoklipp på mobilen sin.

Videoen er tatt av kameraer Hamas-krigerne hadde på kroppen da de angrep lokalsamfunn ved grensen til Gaza forrige helg.

I klippet ser vi en Hamas-kriger føre en eldre dame med hvitt hår bort til en ventende bil. Deretter kjører de av gårde med henne.

OLDEMOR: Moren til Neta har både barnebarn og oldebarn. Hun er veldig glad i dem, forteller datteren. Foto: Håvard Greger Hagen

– Hva tenkte du da du skjønte at mammaen din var tatt som gissel?

– Det var både et sjokk og en lettelse. Det var godt å se at hun ikke var skadet, og at hun i det minste var i live, sier Neta.

Hamas tok telefonen

Vi møter trebarnsmoren i Haifa nord i Israel. Hun forteller om frykten da hun hørte på nyhetene at hundrevis av tungt bevæpnede Hamas-krigere hadde stormet inn i Israel fra Gaza.

Rett inn i kibbutzen der hun har vokst opp, og der moren bodde.

– Vi ringte mamma med en gang. Jeg sa: «Mamma har du kommet deg inn på bomberommet?» «Ja», svarte hun.

Men 84-åringen er likevel ikke trygg. Den eldre damen blir tatt av Hamas.

– Neste gang min søster ringte mamma var det en Hamas-kriger som tok telefonen, sier Neta med redsel i blikket.

DRAMATISK: Morgenen da Hamas gikk til angrep ble svært dramatisk for Neta og familien. En Hamas-kriger tok morens telefon da de ringte. Foto: Håvard Greger Hagen

Etter det har hun ikke fått livstegn fra moren. Videoklippet fra Hamas-krigernes kamera er det eneste de har.

Nå håper Neta at moren og de mange israelske gislene skal bli løslatt så fort som mulig. Men det er ikke så lett.

Dårlig tid og lite vindu

– For Hamas er disse gislene gull verdt. De vil ikke løslate dem uten videre, sier Gershon Baskin.

Han er kjent i Israel som gisselforhandleren som fikk ut Gilad Shalit, den siste israelske soldaten som satt i Hamas-fangenskap i Gaza.

Shalit ble løslatt i 2011, etter fem år og fire måneders intense forhandlinger.

FRI: Hamas friga Gilad Shalit i bytte mot over 1000 palestinske fanger. Her er Shalit og statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: GPO / Afp

Den gang fikk Hamas ut 1027 palestinske fanger fra israelske fengsler i bytte mot den ene soldaten.

– Vi har ikke så god tid denne gangen. Vi har et bitte lite vindu til å få ut kvinner, eldre og barn før Israel setter inn bakkeinvasjonen, sier Baskin.

– Når det skjer blir det umulig å få gislene ut.

– Invasjonen vil komme

Ifølge det israelske forsvaret holdes minst 203 gisler på Gazastripen.

Hamas gikk i går ut og sa at de er villige til å slippe fri en del sivile gisler, kvinner og barn, mot at Israel stanser bombingen av Gaza.

Gershon Baskin tror dette er et spill for galleriet.

– Dette er psykologisk krigføring. Det betyr ingenting. Hamas vil ikke slippe israelere fri uten å få palestinere ut av fengsler, sier gisselforhandleren.

GISSELFORHANDLER: Gershon Baskin var sentral i arbeidet med å få frigitt den israelske soldaten Gilad Shalit, som satt i fangenskap i Gaza i over fem år. Foto: Håvard Greger Hagen

Israel har erklært at Hamas skal knuses, koste hva det koste vil. Men ifølge Baskin snakker Hamas og Israel sammen gjennom naboland.

– Jeg vet at qatarerne, som har et godt samarbeid med både Israel og Hamas, er tungt involvert i gisselforhandlingene. Det er også Tyrkia, sammen med USA.

– Vil en fangeutveksling kunne hindre en israelsk bakkeinvasjon av Gaza?

– Nei. Det beste vi kan håpe på er en våpenhvile på 24–48 timer som gjør det mulig å utveksle fanger. Men invasjonen vil komme, sier Baskin.

Stoler ikke på Netanyahu

I Haifa sitter Neta og frykter nettopp en storkrig på Gazastripen.

Over 1400 mennesker ble drept i det brutale terrorangrepet Hamas utførte 7. oktober.

Siden da er minst 3478 mennesker blitt drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Neta ønsker hevn mot Hamas, men ikke mot alle som lever i Gaza.

– Jeg synes ikke det er humant, det er ikke rett, sier hun.

– Vi har gått til krig mot Gaza flere ganger. Hamas sender raketter mot oss, vi bomber Gaza, men det løser ingenting.

MOT REGJERINGEN: Neta er en av de mange israelerne som har demonstrert mot regjeringen de siste månedene. Hun har ikke tillit til statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Privat

Neta tilhører venstresiden i israelsk politikk. Hun har stått på barrikadene i månedsvis mot landets høyreradikale regjering, og deres omstridte rettsreform.

– Jeg stoler ikke på Benjamin Netanyahu og hans regjering. Han er bare opptatt av sin posisjon.

Hun håper politikerne tar til fornuft og prøver å løse den blodige konflikten gjennom politiske forhandlinger, ikke krig.

Netas bønn til partene er svært klar og tydelig:

– Få mamma ut, avslutt krigen og start forhandlinger! La palestinerne få en del av landet, la oss beholde en del, og la oss leve i fred.