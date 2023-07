Den tidlegare presidenten og advokatane hans har tidlegare bede om at rettssaka blir utsett til etter presidentvalet, medan regjeringa ville at den skulle starte i desember i år.

Føderal dommar Aileen M. Cannon, som blei utnemnd av Trump sjølv i 2020, har no gått for ein plass midt imellom.

Dette gjer at Trump truleg blir dømd eller frikjent i dokumentsaka før presidentvalet finn stad.

Trump er framleis republikanarane sin favorittkandidat. Det gjer at ein kamp i retten kan kollidere tidsmessig med kampen om USA sin øvste sjefsjobb.

Tilskodarar ser på Trump tale under ein konferanse i West Palm Beach 15. juli. Foto: Lynne Sladky / AP

Cannon sa onsdag til Trump sine advokatar at presidentvalkampen ikkje spelte noko rolle når ho skulle setje startdato, ifølge The Guardian.

Ho meinte likevel også at seks månader var for kort tid å førebu seg på, i ei sak der bevismaterialet inneheld graderte dokument.

Nektar begge straffskuld

Trump og støttespelar Waltine «Walt» Nauta blei sist månad tiltalt i samband med 31 graderte dokument som blei funne på den tidlegare presidenten si adresse.

Til saman blei kring 13.000 dokument lagra i boksar på Mar-a-Lago i Florida, som stod stabla på badet, soverommet, på eit kontor og i eit lagerrom.

Også tiltalt i saka er Walt Nauta, som er ein av Trump sine tilsette. Foto: ALON SKUY / AFP

Påtalemakta meiner Trump fekk hjelp av Nauta til å hjelpe han med å behalde nokre av dokumenta, sjølv om styresmaktene i USA hadde bede han om å levere dei tilbake.

Dei har nekta straffskuld på kvart sitt rettsmøte i Miami.

Ifølge dommaren består bevismaterialet av meir enn ein million sider med materiell som ikkje er klassifisert.

Dette badet er eitt av romma der FBI oppdaga dokument inne på Mar-a-Lago. Foto: U.S. Justice Department / Reuters

I tillegg skal det vere ni månader med opptak frå overvakingskamera og meir enn 1500 sider med graderte informasjon.

Begge partane har sagt at dei ikkje ville rekke å bli klare innan det som skulle vore startdatoen, altså 14. august.

Høgestøl

– Det blir spennande å sjå korleis Trump handterer det, seier jurist og USA-ekspert Sofie Høgestøl til NRK.

– Kalenderen til Trump har byrja å bli veldig full av rettssaker. Det er jo ein stresstest for det amerikanske demokratiet når ei grein av staten etterforskar nokon som prøvar å bli president igjen.

Trump har fleire gongar hevda på sin eigen sosiale medie-plattform Truth Social at straffesaka er politisk motivert.

Framleis har rådgivarane hans vore opne om at han håpar ei ny presidentperiode vil bli løysinga.

Sofie Høgestøl er førsteamanuensis i rettsvitskap ved UiO. Foto: Geir Olsen / NTB

– Justisdepartementet i USA tolkar den amerikanske grunnlova slik at ein ikkje kan straffeforfølge ein sitjande president. Men det har ikkje blitt avklart av Høgsterett.

– Men i teorien, og dette er igjen teorien, så har presidenten i USA fullmakt til å benåde personar, og då også i teorien kanskje seg sjølv.

Årsaka til at påtalemakta ville ta saka i desember, er ifølge Høgestøl at Justisdepartementet ikkje likar å ta ut tiltalar for nærme opp mot eit val.

Hadde dei fått til dette, ville saka vere ferdig før primærvalet er skikkeleg i gang. No blir ikkje det mogleg lenger.

– Ein får inntrykk av at påtalemakta, altså statsadvokaten, prøvar å behandle Trump som ein kven som helst annan tiltalt så langt som det er mogleg.

Skjer i Cannon sitt heim-distrikt

Rettssaka skal etter planen gå føre seg i hamnebyen Fort Pierce, som ligg nord for Miami i Florida. Dette er distriktet der Cannon sjølv er dommar.

Det er dommaren Aileen Cannon som har sett startdatoen for dokumentsaka i Florida. Foto: HANDOUT / AFP

Det har vore mykje diskusjon om Cannon er den rette dommaren til å ha ansvaret for Trump si sak, etter ho fekk den tilfeldig tildelt i juni.

Ho blei sterkt kritisert frå fleire hald i fjor, då ho tillét at ein tredjepart granska FBI sitt beslag av dokumenta som blei oppbevart på Trump si adresse.

Denne granskinga var det Trump sjølv som bad om, skriv Washington Post. Saka blei teke vidare til ein ankedomstol, der det blei einstemmig vedteke at Cannon tok feil.

Men Høgestøl seier at Cannon ifølge amerikansk lov er habil til å ha ansvar for saka, og at ho har erfaring frå straffesaker frå ei lang periode som statsadvokat.

– Dommarar i USA er politisk utnemnde på føderalt nivå. Det var Trump som nominerte henne, men så var det ein tverrpolitisk justiskomité som godkjente henne.

– Så det er litt meir nyansert enn det kanskje ser ut som.

Slagord som «stop the steal» stod framme på eit møte mellom Trump-supporterar i Michigan onsdag. Foto: BILL PUGLIANO / AFP

Ingen tiltale enno i 6. januar-saka

Ein storjury i Washington vurderer enno om dei skal hente ut ein ny tiltale mot Trump knytt til storminga av Kongressen 6. januar 2021.

Årsaka var blant anna at ein forsvarsadvokat blei forseinka, skriv The New York Times.

For to dagar sidan sa Trump på sosiale medium at han venta ei ny tiltale, fordi han hadde blitt informert av spesialetterforskar Jack Smith om at han blei etterforska i saka.

Rettssaka i New York, som dreier seg om hysjpenge-betalingar til tidlegare pornostjerne Stormy Daniels, er venta å starte i mars 2024.