Dating-app i Russland skal få unge til å stemme

10. september er det regionsvalg i Russland, og landet vil ta i bruk en litt ukonvensjonell strategi for å lokke unge mennesker til valgurnene.

Dating-appen Mamba har lansert kampanjen «Stem sammen», som skal føre sammen potensielle par i selve øyeblikket de skal stemme. Det er kringkasteren Dozhd som først omtalte saken.

«Valgdate»

Hvis begge brukerne svarer ja på spørsmålet «Kan du tenke deg å stemme med denne personen» blir det en match. Deretter kan de to begynne å chatte med hverandre for å gå sammen til valglokalet eller møtes under andre omstendigheter.

Det fremgår for øvrig ikke om matcher mellom personer av samme kjønn vil være mulig.

Se BBCs dokumentar om hvordan det er å være homofil i Russland her: Homofile under angrep Du trenger javascript for å se video.

Daglig leder i Mamba, Andrei Bronetsky, har også nektet å svare på om det er Kremlin eller den russiske valgkommisjonen som har oppfordret dem til å lansere kampanjen.

Nyhetsmediet Dozhd sa de har snakket med kilder som hevder at forslaget har blitt diskutert i Kremlin for å få opp valgdeltakelsen.

Ikke et nytt fenomen

Hvis utfallet av kampanjen blir positivt skal app-funksjonen også tas i bruk under det russiske presidentvalget i 2018.

Fenomenet er ikke nytt. Under Storbritannias parlamentsvalg i 2017 hadde partiet Labour egne Tinder-profiler for å få flere unge til å stemme. Gjennom disse profilene oppfordret partiet brukerne av appen til å stemme ved nærmeste valglokale.

Også i USA finnes det flere datingapper som har blitt brukt til å engasjere politisk.