Dataangrep mot parlamentet i Storbritannia

Flere parlamentsmedlemmer har bekreftet til BBC at de ikke har ekstern tilgang til sine parlamentariske e-postkontoer.

En representant fra Underhuset uttaler til BBC at den mangelen på e-posttilgang ikke er et resultat av hackerangrepet selv, men en del av tiltakene som ble iverksatt for å håndtere problemet.

Flere parlamentsmedlemmer får ikke tilgang til epostkontoene sine med mindre de befinner seg i parlamentsbygningen Westminster Foto: Niklas Halle'n / AFP

– Det ble oppdaget at uautoriserte personer forsøkte å få tilgang til parlamentariske brukerkontoer. Vi fortsetter å undersøke denne hendelsen og tar ytterligere tiltak for å sikre datanettverket, sier representanten.

Offentliggjort på Twitter

Les mer om: Hackere lammer datasystemer på sykehus

Angrepet ble offentliggjort av Liberal Democraten Chris Rennard på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Myndighetene jobber nå sammen med det nasjonale datasikkerhetssenteret for å hindre ytterligere skade på nettverket, og for å fastslå omfanget av skaden, skriver The Telegraph.

Hendelsen kommer litt over en måned etter at 48 av Englands nasjonale helsetjeneste stiftelser (NHS-trust) ble rammet av cyber-angrep.

Regjeringens nasjonale sikkerhetsstrateger uttalte i 2015 at trusselen fra dataangrep var en av de «viktigste risikoene for britiske interesser ».