Data-tabbe i Storbritannia: Manglet 16.000 koronatilfeller

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsminister Boris Johnson har erkjent at det har skjedd en IT-feil, men myndighetene har ikke forklart akkurat hva som skjedde.

15.841 koronatilfeller manglet i rapporteringen fra 25. september til 2. oktober.

Ifølge det britiske nyhetsbyrået Press Association (PA) hadde Excel-arket der tallene samles nådd den maksimale kapasiteten, slik at nye tilfeller ikke kunne legges til.

Da Johnson omtalte feilen, sa han at noen av dataene ikke kom med og gikk tapt.

Opposisjonspartiet Labour har omtalt systemet som skandaløst.

De testede har fått beskjed

Personene som testet positivt for koronaviruset fikk beskjed med en gang, men feilen førte til en forsinkelse i smitteoppsporingen.

– De smittede fikk beskjed i utgangspunktet. Nå jobber de gjennom alle kontaktene, sa Johnson.

Statsminister Johnson ble presset på en pressekonferanse i dag, og måtte da innrømme at han ikke visste hvor mange som de har gått glipp av å spore opp.

– Jeg kan ikke gi deg de tallene, svarte Johnson, ifølge Sky News.

– Det jeg kan si, er at alle disse åpenbart blir kontaktet, garanterte Johnson.

Han forklarer at helsemyndighetenes system for testing og sporing skal fungere som brannslokking i kretsen rundt en smittet.

Det er dette arbeidet som nå ble forsinket i de 16.000 tilfellene.

Storbritannia er blant de hardest rammede landene i verden.

453.264 personer har hittil fått påvist koronasmitte i Storbritannia. Viruset har ifølge myndighetene kostet 42.143 menneskeliv, det høyeste dødstallet i Europa.

I forrige uke erkjente myndighetene at de ikke har kontroll på smittespredningen, og at det går i feil retning.

MANGE TILFELLER: De lyseblå stolpene viser hvor mange smittede som var registrert før feilen ble oppdaget. De mørkeblå stolpene viser hvor mange tilfeller som ble oppdaget i ettertid. Foto: Public Health England

Kan ha ført til smitte

Arbeidsminister Therese Coffey innrømmer at flere kan ha blitt smittet på grunn av forsinkelsen.

– Det kan godt være, sier hun til Sky News.

Labour mener dette viser at systemet ikke fungerer.

– Teste, spore og isolere virker bare ikke, sier parlamentsmedlem Bridget Phillipson.

Public Health England oppsummerte konsekvensene slik:

– Det var ingen forsinkelse for folks testresultater. Forsinkelsen var i rapporteringen til oversikten, til publikum og i sporingen av kontakter. Public Health England beklager det som har skjedd, og har satt i gang tiltak for at det ikke skal skje igjen, sa medisinsk direktør Susan Hopkins.