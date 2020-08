De siste dagene har det gått hardt for seg i Hviterussland. Rundt 6700 personer er arrestert, flere hundre er såret, og to har mistet livet etter at protestene tok til med full styrke søndag kveld.

Da hadde landets valgkommisjon erklært at sittende president Aleksandr Lukasjenko hadde vunnet nok et valg, med over 80 prosent av stemmene.

Hovedutfordrer Svetlana Tikhanovskaja fikk kun 7 prosent av stemmene, ifølge valgkommisjonen.

Opposisjonen mente det umulig kunne stemme og har formelt bestridt resultatet.

Tikhanovskaja har måttet flykte, mens folk – spesielt unge hviterussere – har tatt til gatene. Der har de blitt møtt av opprørspolitiet, som har lagt seg på en hard linje. Det igjen har vakt nye protester.

Nå ber Darja Domratsjeva politiet og andre myndighetspersoner om å holde igjen på reaksjonene.

Instagram-posten til Darja Domratsjeva. Foto: Faksimile

Ber myndighetene høre

– Jeg elsker mitt FREDELIGE kjære Hviterussland! Og det bør være slik! Jeg ber alle som dette avhenger av, alle som gir ordre, lederne i avdelingene til OMON (spesialpolitiet/opprørspolitiet). STANS VOLDEN. Ikke tillat at dette urettferdige og forferdelige får fortsette på gatene. Enhver konflikt kan løses på fredelig måte. Enhver. Vær så snill å høre, skriver Domratsjeva på sin Instagram-konto.

Da Daria Domratsjeva la avsluttet skiskytterkarrieren i 2018, kunne hun blant annet se tilbake på fire OL-gull. Her er hun under OL i Pyeongchang i 2018. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Den firedobbelte OL-vinneren, som ga seg som skiskytter i 2018 og er gift med Ole Einar Bjørndalen, får mye støtte for innlegget.

Enkelte er mer kritiske og oppfordrer Domratsjeva, som fortsatt er en av Hviterusslands aller største stjerner selv om hun har lagt opp, til å bruke sin status og sine kontakter til å påvirke myndighetene direkte.

– Ta en telefon til presidenten, er forslaget fra en følger.

I sommer bad Domratsjeva, også da på Instagram, om at valget måtte gå fritt og rettferdig for seg.

Innlegget ble tolket som kritikk av presidenten og metoder som brukes for å kneble opposisjonen.

Unge hviterussere har vendt seg mot landets mektige president Aleksandr Lukasjenko. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

Vil ikke gi seg

Selv om presidenten har sagt at protestene vil bli slått hardt ned på, viser de unge demonstrantene ingen tegn til å ville gi seg.

Opprørspoliti er utplassert flere steder i Minsk. Foto: Vasily Fedosenko / Reuters

Kvinnene i hvitt dannet menneskekjeden bak et bilde av presidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja, som nå har rømt landet. Foto: Sergei Gapon / AFP

I hele går og natt var folk ute i gatene. Med flagg i hendene stilte de seg i veier og i gatekryss.

Politiet svarte med gummikuler og flashgranater for å bryte opp. De tok seg også inn i boligkomplekser for å arrestere demonstranter som hadde søkt tilflukt fra politiet i oppganger og lignende.

Tidligere på dagen dannet 200 kvinner - kledd i hvitt og med blomster - en menneskelig kjede i protest mot politiets brutale oppførsel.

Ifølge tall fra det hviterussiske innenriksdepartementet ble 700 nye demonstranter innbrakt «for ulovlig deltakelse i ansamlinger» på onsdag, ifølge tall fra det hviterussiske innenriksdepartementet.

Også i dag, torsdag, har demonstrantene startet å samle seg inn i gatene i Minsk for nok en ettermiddag og kveld med protester.

Hviterussere vil ha et nytt liv

Den kjente hviterussiske forfatteren Svetlana Aleksijevitsj ber president Aleksandr Lukasjenko om å gå av.

Forfatteren Svetlana Aleksijevitsj tar nå til orde offentlig mot den mektige presidenten. Foto: Sergei Grits / AP

– Gå av før det er for sent. Før du kaster ditt eget folk ut i forferdelse, ut i en borgerkrig, sier Svetlana Aleksijevitsj i et intervju med Radio Liberty/Radio Free Europe.

Forfatteren, som ble tildelt Nobels litteraturpris i 2015, har flere ganger kritisert Lukasjenko.

Allerede før søndagens presidentvalg varslet Aleksijevitsj at hun ville stemme på den politiske kometen Svetlana Tikhanovskaja.

Tikhanovskaja valgte å utfordre president Aleksandr Lukasjenko, etter at ektemannen og flere andre profilerte kandidater ble nektet å stille i presidentvalget.

Læreren og tobarnsmoren befinner seg nå i Litauen, under beskyttelse av litauiske myndigheter. Hun forlot hjemlandet, angivelig på grunn av trusler etter at hun leverte inn en klage på valgresultatet.

Ifølge den nasjonale valgkommisjonen fikk president Aleksandr Lukasjenko 80 prosent av stemmene fra velgerne, Tikhanovskaja rundt 10 prosent. Tikhanovskaja og opposisjonen mener det umulig kan stemme, basert på rapporter fra valglokalene og private meningsmålinger, og står fast på at det har foregått omfattende valgjuks.

Urix forklarer: Dyp politisk krise etter hviterussisk presidentvalg

– Tikhanovskaja var et symbol på endring og lengselen etter nytt liv. Hun gjorde det hun kunne. Jeg har ikke noe ille å si om henne, sier Aleksijevitsj i intervjuet med Radio Liberty/Radio Free Europe og gjengitt av nyhetsbyrået AFP.

Demonstranten Alina Krus (26) holder opp en plakat på plassen der en meddemonstrant døde med teksten: «Det er min fødselsdag i dag. Jeg ønsker at ingen blir drept. Vi er et fredfullt folk. Nok er nok av vold, vær så snill.» Foto: AP

Spår et blodig fall

Mange av bøkene til Aleksijevitsj handler om hvordan det var å leve i det undertrykkende Sovjet-regimet. Den tidligere journalisten som endte som sakprosaforfatter med en nobelpris på merittlisten, anklager Lukasjenko for å «erklære krig mot sitt eget folk».

– Du vil bare ha makt og ditt begjær vil ende blodig, sier hun rettet til presidenten.

Lukasjenko har styrt Hviterussland siden 1994 og har de siste dagene tydelig uttrykt at han ikke akter å overlevere makten til noen andre. Han har tidligere fått fjernet begrensningene i grunnloven om hvor mange perioder en president kan sitte.

Også foran presidentvalget i 2011 var det omfattende demonstrasjoner, uten at folk og opposisjonen kom noen vei.

Aleksijevitsj er full av beundring for alle som nå går ut i gatene for å protestere mot mannen som omtales som «Europas siste diktator».

– Jeg har simpelthen blitt forelsket i mitt eget folk de siste ukene, sier forfatteren.

Aleksandr Lukasjenko avbildet 12. august under møtet med sine nærmeste ministre og rådgivere. Lukasjenko avfeier kravene fra opposisjonen om at han må gi fra seg makten og at valget må holdes på nytt. Foto: Andrei Stasevich/belta / Reuters

EU skal ha hastemøte

På fredag skal EUs ledere møtes for å diskutere situasjonen i Hviterussland.

EUs utenrikssjef Josep Borrell mener at presidentvalget verken var fritt eller rettferdig. Han sa også at det kan være aktuelt å komme med sanksjoner mot dem som er ansvarlig for valgjukset og volden mot demonstrantene.

Også tidligere har EU straffet Hviterussland mot sanksjoner. Frem til 2016 var de rettet mot sentrale personer i regimet, men disse ble hevet i bytte mot at politiske fanger ble sluppet fri.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter.