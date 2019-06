Dansker i kø for å stemme

Dette er de 13 politiske partiene som danskene kan stemme på under folketingsvalget.

* Venstre, et borgerlig og liberalt parti. Står for en streng asylpolitikk, men vil ha lettere adgang for utenlandsk arbeidskraft. Ønsker skattestopp, unntatt når det gjelder klima og miljø.

* Socialdemokratiet. Aps søsterparti. Vil ha bedre offentlig velferd og et tryggere arbeidsliv. Økte skatter og arveavgift. Vil ha ny tidligpensjon til «sliterne». Streng asylpolitikk med tak på antall ikke-vestlige innvandrere, asylsentre i utlandet og ingen kvoteflyktninger inntil videre.

* Dansk Folkeparti. Høyrepopulistisk parti som ønsker asylstopp, grensekontroll og færre velferdsordninger for innvandrere. Partiet er også kritisk til EU og har et sterkt fokus på eldreomsorg.

* Radikale Venstre. Liberalt og grønt parti som tilhører rød blokk. Ønsker en tett tilknytning til EU og en felles europeisk flyktningpolitikk. Vil øke pengestøtten til flyktninger.

* Socialistisk Folkeparti. Søsterpartiet til norske SV. Vil avskaffe taket på sosialhjelp og ha flere elbiler og billigere tog. Flere ansatte i helse- og sosialsektoren.

* Det Konservative Folkepartiet. Søsterpartiet til Høyre. Sitter i regjering med Venstre og Liberal Alliance. Går inn for brede skattekutt og vil skjerpe straffene for kriminalitet begått i såkalte gettosoner.

* Liberal Alliance. Deltar i den nåværende regjeringen. Vil ha lavere skatter og en mindre offentlig sektor. Private aktører skal ta over en større del av velferden.

* Kristendemokratene. KrFs søsterparti. Ønsker å styrke familiepolitikken ved å innføre rett til deltid og gratis parterapi. Er imot særlover for enkelte boligområder. Ønsker sterkere innsats for sosialt utsatte.

* Enhedslisten. Rødts søsterparti. Vil presse fram en grønn omstilling med flyavgifter og forbud mot bensin- og dieselbiler. Vil øke antall ansatte i den offentlige velferdssektoren. Åpner for 2.000 kvoteflyktninger i året.

* Alternativet. Klima er partiets hjertesak. Vil ha en stor grønn omstilling som skal styres av et grønt superdepartement. Ønsker 30-timers arbeidsuke for å fjerne stress-samfunnet.

* Nye Borgerlige. Et nytt parti på ytre høyrefløy som vil ha asylstopp, og som mener at islam strider imot demokratiet. Står for en liberalistisk økonomisk politikk.

* Stram Kurs: Ønsker et samfunn med kun etniske dansker. Ustraffede dansker skal kunne bære våpen. Går inn for forskjellsbehandling mellom etniske dansker og utlendinger.

* Klaus Riskær Pedersen: Et nytt parti som bærer partistifterens navn. Vil avskaffe inntektsskatten og selskapsskatten. Vil ha et klimavennlig landbruk.