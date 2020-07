Dansk ungdom trosser myndighetenes reiseråd for å feste på Sunny Beach i Bulgaria

Den siste tiden har en rekke europeiske land gjenåpnet landegrensene for utenlandske turister, etter å ha holdt stengt i flere måneder som følge av korona.

Et av disse landene er Bulgaria.

Og i dag reiste det første flyet med ferieklare passasjerer fra Danmark til den største turistdestinasjonen i landet, Sunny Beach.

Sunny Beach er kjent for sitt ville natteliv. Foto: Nikolay Doychinov / AFP

– Reiser vel til Sunny Beach for å feste

Danske myndigheter oppfordrer alle til å bli hjemme i sommer. Mange unge velger likevel å trosse disse rådene for å slikke sol og feste langs Bulgarias kyst.

Blant dem som dro av sted fra flyplassen i Billund tidligere i dag, var 18 år gamle Nicolai Bach Petersen og kompisene fra Skærbæk.

– Jeg gleder meg til å komme ned, hygge meg med vennene mine, slappe av og få noen gode opplevelser. Og ikke minst til å feste! Man reiser vel til Sunny Beach for å feste og drikke, sier 18-åringen til Danmarks radio.

Han og kompisene sier de vil følge Bulgarias retningslinjer for smittevern og holde avstand. Samtidig erkjenner de at det kan bli utfordrende med alkohol i blodet.

Skjermdump av DUF-reiser sin annonse på Facebook. Denne fikk mye kritikk, og har nå blitt fjernet. Foto: Skjermdump

Reklamerte for fester med flere tusen deltakere

Bach Petersen reiste på ferie med reisebyrået DUF-reiser. De har fått sterk kritikk for å reklamere med fester med 2000 mennesker, nattklubber og poolpartyer på Facebook.

Sosialdemokratiets Rasmus Horn Langhoff mener det er uansvarlig og usolidarisk av DUF-reiser å legge ut en slik annonse, og kaller det en fullstendig vanvittig markedsføringsstrategi.

Reisebyrået har nå fjernet annonsen på Facebook.

Selv om for kritikken har haglet, var det aldri noe alternativ for 18-åringen å avlyse ferien.

– Det er på vårt eget ansvar å reise, og når vi kommer hjem igjen får vi ta en koronatest her på flyplassen. Blir man smittet så blir man smittet, men vi skal passe godt på der nede, sier han.

Bulgaria er helt avhengig av at det kommer turister i løpet av sommeren. Foto: Stoyan Nenov / Reuters

Avhengig av turister

Den danske ambassadøren i Bulgaria, Søren Jacobsen, forteller at landet er avhengig av at det kommer turister i løpet av sommeren. Turismen står for omkring 12 prosent av den samlede bulgarske BNP.

Akkurat nå er folk i Bulgaria nødt til å bruke munnbind når de er ute for å handle eller benytter seg av kollektivtrafikk. Barer og restauranter kan ikke åpne for mer enn halvparten av det de har kapasitet til. Og det er forsamlingsforbud for grupper på over på ti personer.

Jacobsen opplyser til DR at myndighetene i landet står parate til å håndtere de festglade turistene som er på besøk.

– Myndighetene er klar over at hvis folk får løpe løpsk, er det verken godt for smitte eller økonomi, sier han.

I Bulgaria har 6.000 personer har fått konstatert smitte av korona, og 254 personer har mistet livet. Til sammenligning har over 12.000 personer blitt smittet av korona i Danmark, og 609 personer har mistet livet.