Den savnede indonesiske ubåten ble lørdag funnet på 850 meters dyp utenfor Bali. Et ekkolodd viste en ubåtliknende figur, som militæret er sikre på er ubåten.

Søndag bekrefter indonesiske myndigheter at ubåten nå er lokalisert og at mannskapet på 53 er omkommet. Sjefen for marinen sier ubåten har brukket i tre deler, skriver AFP.

Ubåten har vært savnet siden onsdag da den deltok i en øvelse.

Letemannskaper fant lørdag flere gjenstander som man mener stammer fra ubåten. Blant annet en flaske med smøreolje, en del av en avfyringsmekanisme til en torpedo, en metalltube og bønnetepper som trolig har tilhørt mannskapet.

Forsker ved det danske Forsvarsakademiet, Søren Nørby, gir et dramatisk bilde av hva slags forfatning ubåten er i.

– Den har antakelig blitt krøllet sammen som en ølboks, som så er blitt trampet på. Den har nok også brukket i flere deler, sier Nørby til Danmarks Radio.

Årsaken er det enorme trykket ubåten har blitt utsatt for. Den 44 år gamle ubåten av typen KRI Nanggala-402, er ikke bygd for å gå dypere enn 500 meter.

Flere av gjenstandene som er funnet stammer fra inne i ubåten. Det tyder på at skroget har gått i stykker, sier Nørby.

Gjenstander fra den savnede indonesiske ubåten ble lørdag vist fram på en pressekonferanse. Foto: Johannes Christo / Reuters

Utelukker eksplosjon

Sjefen for den indonesiske marinen, admiral Yudo Margono, sier til CNN at de utelukker at det har skjedd en eksplosjon. Han mener trykket har fått ubåten til å revne, og at gjenstandene som er funnet, har steget opp til overflaten.

Nørby peker på tre årsaker til at ubåten har tatt inn vann: en mekanisk feil, en menneskelig feil eller metalltrøtthet.

– En av de forreste torpedolukene eller en luke i tårnet kan har sprunget lekk. Besetningen kan ha åpnet en ventil, som ikke skulle vært åpnet. Det kan også være materialet. En ubåt består av mange deler og én av dem kan ha hatt en svakhet.

Komplisert operasjon

Den indonesiske marinen har sagt at ubåten skal berges. Det tviler Søren Nørby på om er mulig.

– Det koster enormt mye penger å berge noe på denne størrelsen på en slik dybde. Man kan ikke bruke dykkere, men miniubåt eller undervannsdroner. Det tar tid og er veldig vanskelig.

Ekstremt sjelden ulykke

Det hører til sjeldenhetene at en ubåt forliser på denne måten, sier Nørby.

I 2017 sank en argentinsk ubåt i den sørlige delen av Atlanterhavet under lignende omstendigheter. Den ble funnet ett år seinere på omkring 800 meters dyp av en fjernstyrt undervannsfarkost.

Ellers må man antakelig tilbake til andre verdenskrig for at finne liknende ulykker, mener dansken.

– Vi vet ikke hva som har skjedd i dette tilfellet, sier Søren Nørby.