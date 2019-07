Dansk togdirektør feilinformerte om nødbremser

Etter trafikkulykken i Danmark, der Kim Andre Nielsen og sønnen Benjamin mistet livet da bilen de satt i kolliderte med et tog, kritiserte flere beboere i området sikkerheten ved planovergangen.

Direktøren for Aarhus Letbane, Michael Borre, avviste kritikken, og sa at det ikke var noe som tydet på at det hadde vært feil på lysanlegget i forbindelse med ulykken.

Borre opplyste samtidig om at nødsystemet om bord ville ha gjort at toget hadde stanset automatisk hvis det hadde vært en feil på lysanlegget.

Tok feil

Men nå viser det seg at dette nødsystemet bare fungerer inne på stasjoner, og ikke på frie strekninger og planoverganger – slik det var på ulykkesstedet.

Borre innrømmer overfor Aarhus Stiftstidende at han tok feil.

– Det er riktig at toget ikke nødbremser automatisk ved overgangen på ulykkesstedet. Letbaneføreren skal få en tilbakemelding på om varselsignalene virker. Dersom de ikke virker, skal føreren selv nødbremse toget. Det skjer altså manuelt på disse overgangene, og er det vi kaller en driftsbremsing.

– Har letbaneføreren på toget som kolliderte med bilen, gjort en manuell nødbremsing?

– Det er for tidlig å si noe om, det er noe som havarikommisjonen ser på. Vi vet ikke hva som var årsaken til ulykken.

Naboer ved ulykkesstedet legger ned blomster ved jernbaneskinnene etter at en norsk far og sønn mistet livet da bilen de satt i krasjet med et letbanetog. Foto: Ernst Van Norde/ Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Transportminister er kritisk

Denne feilen har fått Danmarks transportminister til å reagere.

Til dansk TV 2 kritiserer Benny Engelbrecht direktøren for Aarhus Letbane.

– Jeg kan konstatere at underveis i dette arbeidet har Aarhus Letbane kommet med teknisk informasjon som har vist seg å ikke stemme, sier han.

Engelbrecht legger til at han syns det er uheldig at myndigheter uttaler seg før havarikommisjonens undersøkelse av ulykken er over.

– Derfor appellerer jeg til alle om at vi lar havarikommisjonen bli ferdig. Når de er ferdig, vil jeg kalle inn alle Folketingets partier til en diskusjon om hvordan vi kan sørge for at det ikke er farlige overganger i Danmark, sier ministeren.

Havarikommisjonen i Danmark er i gang med sin etterforskning av ulykken. Danmarks transportminister ber folk vente med å uttale seg til etterforskningen er ferdig. Foto: Per Øxenholt / Ritzau/NTB scanpix

Vil undersøke alle overganger

Til tross for at Direktøren for Aarhus Letbane, Michael Borre, tidlig avviste at det hadde vært problemer med den aktuelle overgangen i forkant av ulykken, bekreftet han overfor Dagbladet tirsdag at overgangen hadde vært stengt i åtte timer mandag 1. juli grunnet tekniske problemer.

Han avkreftet imidelrtid at de tekniske problemene som førte til stengingen har noe å gjøre med ulykken lørdag.

Ulykken skjedde på en overgang i Trustrup i Norddjurs kommune. Siden oppstarten i 2017 har Aarhus Letbane hatt minst 22 uhell før dødsulykken som tok livet av en norsk far og sønn, ifølge det danske telegrambyrået Ritzau

Flere beboere har kritisert sikkerheten ved overgangen, og Dansk jernbaneforbund ønsker å undersøke alle jernbaneoverganger i Danmark.

Dansk letbane kan sammenlignes med Bybanen i Bergen, som i all hovedsak kjører atskilt fra annen trafikk.

