Dansk terrorsak: Beslagla pumpehagle, IS-flagg og bombekomponenter

Under en større politiaksjon på Sjælland fra 6. til 8. februar ble til sammen 13 personer pågrepet, opplyste PET. som tilsvarer norske PST, torsdag. Sju personer er varetektsfengslet og siktet for å ha planlagt eller medvirket til forsøk på terrorangrep.

Ytterligere seks personer med tilknytning til saken ble torsdag framstilt for varetektsfengsling i Holbæk. I tillegg er én person pågrepet i Tyskland.

PET-sjef Flemming Drejer. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix / NTB

På en pressekonferanse fredag orienterte PETs operative sjef, Flemming Drejer, om aksjonen. Drejer sa blant annet at PET, i samarbeid med tysk politi, mener å ha avverget en alvorlig terrortrussel mot Danmark.

Drejer sa blant annet at politiet har jobbet med saken i skjul over tid.

– Vi vil gjøre det vi kan for å komme til bunns i dette. Vi har holdt kortene tett til kroppen frem til nå, men kan nå fortelle litt om hva siktelsen inneholder, sier Drejer.

Pumpehagle og jaktrifle

Drejer sa også at det ble gjort det han omtaler som «urovekkende funn» i forbindelse med pågripelsene.

– Sju personer er siktet for forsøk på overtredelse av straffelovens terrorbestemmelse. De er siktet for å ha skaffet seg komponenter til å lage sprengstoff, eller å ha vært i besittelse av våpen, sier Drejer.

Drejer ønsket ikke å svare på om beslagene er gjort i Danmark eller Tyskland. Fungerende politidirektør i Midt – og Vestsjællands politi, Lene Sørensen, sa fredag at bakgrunnen for aksjonen var mistanke om at flere personer hadde planer om og forberedt et terrorangrep i «Danmark eller Tyskland».

Kjemikalier er blitt beslaglagt både under en razzia i en bolig i byen Dessau og i Danmark, opplyste politiet torsdag.

– Det er funnet ingredienser som ved den rette sammensetningen kan brukes til å lage en bombe. Det er funnet pumpehagle og jaktrifle med kikkertsikte. Det er funn som bekymrer oss. Det er også funnet et IS-flagg som tilsier at de er inspirert av radikal islamisme, sier Drejer.

Der Spiegel skrev allerede torsdag at det er funnet et hjemmelaget flagg med symbolet til IS i en bolig i Dessau.

Tilbakeholdne

PET-sjefen sier det foreløpig er for tidlig å si hva de andre seks er siktet for.

– De har tilknytning til de øvrige sju, men vi kan ikke si mer om hva de er siktet for nå, sier Dreier.

Han påpeker at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase.

Torsdag ble det klart at tre av mennene, som er mellom 33 og 40 år gamle, anklages for å ha kjøpt flere kilo kjemikalier som kan brukes til å fremstille sprengstoff. De tre skal ha syrisk bakgrunn.

Forrige fredag ble en 16 år gammel statsborger pågrepet, siktet for å ha forberedt terrorhandlinger i Norge. Det er foreløpig ingen grunn til å tro at det er noen sammenheng mellom de to sakene.