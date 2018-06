Dansk skip med migrantar får ikkje legge til kai i Italia

Det palestinske spedbarnet Leila ble et symbol – men hva døde hun egentlig av?

Åtte måneder gamle Leila al-Ghadour ble et symbol på brutaliteten i konflikten da hun døde under demonstrasjonene ved grensen mellom Gaza og Israel. Nå hevder Israel at Hamas betalte familien for å si at jenta døde av tåregass.