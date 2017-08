Dansk politi: Kvinnekropp funnet i vannet

På Twitter opplyser politiet i København at de har dratt ut for å undersøke opplysningene, som kom inn klokken 15.41. Funnet skal være i svensk farvann, utenfor den sørvestlige delen av øya Amager.

Til det danske nyhetsbyrået Ritzau bekrefter eterforskningsleder Jens Møller at de nettopp har funnet et lik i området, ifølge den danske avisen Ekstra Bladet.

Det skal være en privatperson som skal ha meldt inn likfunnet til politiet.

Stort område sperret av

Ekstra Bladet skriver at politiet har sperret av et større del av området som grenser til Køge bugt, og både politi og brannvesen er til stede. Møller skal også overfor Ritzau ha bekreftet at det nye funnet nå er en del av Peter Madsen-etterforskningen.

– Men jeg kan ikke si så mye mer nå, la han til.

Området skal ifølge den danske avisen ikke være så langt unna der Peter Madsen og hans synkende ubåt ble funnet siste fredag.

Ubåten ble hevet ved Dragør forrige fredag. Nå skal et lik av en kvinne ha blitt funnet like i nærheten. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB scanpix

Innrømmet ulykke

Den danske ubåteieren Peter Madsen innrømmet tidligere i dag at det skjedde en ulykke om bord på ubåten Nautilus, før han dumpet journalisten Kim Wall på havet.

– Siktede har til politiet og i retten forklart at det har skjedd en ulykke om bord på ubåten, som har medført Kim Walls død, og at han etter det har dumpet henne til sjøs på et udefinert sted i Køge Bugt. København Politi kan også opplyse om at siktelsen for drap opprettholdes, skrev politiet i en pressemelding.

Mener båten ble senket med vilje

Peter Madsen forklarte først til politiet at han hadde sluppet av Wall i København kvelden 10. august. Nå har han imidlertid endret forklaring.

Wall var på tur i Madsens ubåt Nautilus for å arbeide med en reportasje som ifølge Aftonbladet skulle omhandle oppfinneren. Hun ble meldt savnet av sin kjæreste natt til fredag 11. august, etter at han ikke lyktes i å få tak i henne.

Københavnpolitiet har uttalt at de mistenker at ubåten ble senket med vilje, etter å ha gjennomført tekniske undersøkelser.