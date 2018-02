Dansk minister refser kritikere etter prins Henriks død

– Nå er mannen død, og mobberne vil i dag flomme over med nekrologer om dette fantastiske mennesket, som var spennende, annerledes, sprudlende og helt seg selv. Hykleriet vil ingen ende ta, skriver den danske kirke- og kulturministeren Mette Bock på sin facebookside.

Hun viser til at franskmanen med de fine vanene fikk et røft møte med det danske folk da han i 1967 giftet seg med daværende prinsesse Margrethe.

Overgangen er blitt beskrevet som et kultursjokk for prinsen, som aldri helt avfant seg med at han skulle være nummer to bak sin hustru, Danmarks dronning.

Henri de Laborde de Monpezat oppgav ikke bare sitt eget navn, men måtte også bytte land, språk og religion.

Ifølge Bock likte ikke danskene prinsen som aldri lærte seg klingende dansk og hadde en forkjærlighet for høykultur.

– Han var annerledes, kom fra et annet land, lærte seg aldri å snakke dansk helt, slik vi ønsker. Også interesserte han seg for kunst, musikk, skulptur, billedkunst, litteratur. Meget merkelig. Så han ble mobbet, fortsetter kulturministeren

Omstridt

Prins Henrik sovnet stille inn på Fredensborg slott tirsdag kveld etter lang tids sykdom. Han ble 83 år gammel. Han hadde sin familie rundt seg, dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Joachim.

Danske aviser, politikere og andre har hyllet prinsen etter hans bortgang som en eksotisk verdensmann, som fikk stor betydning for det danske kongehus.

Prinsen har imidlertid vært svært omstridt opp gjennom åra, blant annet for fordi han aldri var redd for å si sin ærlige mening, og mang en gang brøt med kongelig etikette.

Ville ikke begraves ved sin kone

Ved en rekke anledninger har prinsen uttrykt sin skuffelse over å ikke bli konge.

Etter 45 års ekteskap og like mange år i skyggen av den danske dronningen, har begeret flytt over for prins Henrik flere ganger.

I stedet for å møte opp i det nederlandske kronprinsbryllupet i 2002, reiste prins Henrik til sitt opprinnelige hjemland Frankrike.

Prins Henrik uteble også fra dronning Margrethes 75-årsdag i 2015, og enkelte mener det var grunnen til at det ikke ble noen offisiell feiring av parets gullbryllup i juni i fjor.

Han har også uttrykt offentlig at han ikke ønsket å bli begravet ved siden av sin kone, så lenge han ikke fikk noen kongetittel.

Episodene har ført til at det danske folk har hatt et elsk-hat-forhold til prinsen.