Dansk fremmedkriger fratatt statsborgerskapet

25 år gamle Ciftci, som er født og oppvokst i Danmark, ble tidligere i år dømt til seks års fengsel, fratatt statsborgerskapet og utvist på livstid.

Tirsdag avgjorde dansk høyesterett at dommen mot Ciftci blir stående, skriver Danmarks Radio.

Skjerpet straffen

Bakgrunnen for dommen er at Ciftci, som også har tyrkisk statsborgerskap, i 2013 lot seg verve til terrororganisasjonen IS i Syria.

Ifølge dommen skal han ha fått våpentrening, og skal også ha forsøkt å støtte IS økonomisk.

Da saken var oppe i byretten i Glostrup i 2016, ble Ciftci dømt til syv års fengsel, men fikk beholde statsborgerskapet.

En høyere rettsinstans kom tidligere i år til at straffen skulle være seks års fengsel, inndragelse av statsborgerskapet og utvisning på livstid.

Historisk dom

Nå har høyesterett opprettholdt dommen. Det er første gang en person som er født og oppvokst i Danmark er blitt fratatt statsborgerskapet.

I 2016 avgjorde dansk høyesterett at Said Mansour skulle fratas statsborgerskapet fordi han hadde støttet og oppildnet til terror. Mansour var imidlertid født og oppvokst i Marokko.

Ciftci er født til tyrkiske foreldre i Danmark i 1992, men ble ikke dansk statsborger før i 2000, da også moren fikk innvilget statsborgerskap.

I 2013 lot han seg verve til IS' krigføring i Syria, og besøkte landet to ganger. I 2015 lot han seg verve på nytt, men ble stanset av politiet og fikk passet inndratt før utreise.