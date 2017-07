Danmarks Radio har avslørt at Maersk i april i år informerte det danske miljødirektoratet – Miljøstyrelsen – om at det i utslippene deres fra oljerigger i Nordsjøen fantes et stoff som var farligere enn man tidligere hadde informert om.

Det dreier seg om stoffet BAC 50, som ifølge Danmarks Radio kan føre til alvorlige skader på miljøet i havet.

Maersk har gjennom de siste fem årene sluppet ut 42 tonn av stoffet.

Ettersom stoffet er farligere enn myndighetene har kjent til, innebærer det ifølge DR at Maersk ikke har hatt tillatelse til å slippe ut stoffet og dermed har brutt loven.

Tredje gang i år

Danmarks Radio skriver at det er tredje gang i år at Maersk må endre miljøklassifisering på et stoff fra gult til rødt.

To ganger tidligere har Maersk sagt at de ved en feil har gitt stoffer lavere miljøklassifisering enn de egentlig skulle ha.

Stoffer som er miljøklassifisert som rødt er det ikke lov å slippe ut, med mindre man har tillatelse fra Miljøstyrelsen.

Rødklassifiserte stoffer inneholder en eller flere komponenter som kan hope seg opp i levende mekanismer, er giftige og/eller tar lang tid å bryte ned.

Selskapet sier selv til Danmarks Radio at de har undersøkt konsekvensene av utslippene i Nordsjøen og at de ikke kan se at de har skadet miljøet i havet.