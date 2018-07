Dansk dykker: Guttene var bedøvet da de ble fraktet ut

– Guttene var under medisinsk bedøvelse, sånn at de ikke skulle få panikk. De var ikke bevisstløse, men reagerte ikke normalt.

Det sier den danske dykkerinstruktøren Ivan Karadzic til DR etter at fire av guttene søndag ble reddet ut av grotten.

Karadzic driver en dykkerskole i Thailand og er ekspert på å dykke i grotter. Han har derfor meldt seg frivillig til å delta i redningsarbeidet.

Var med på dagens aksjon

Redningssjef Narongsak Osottanakorn sier at to dykkere fraktet hver gutt ut. Foto: Reuters

Dansken forteller at han var med på dagens aksjon der fire gutter ble reddet ut.

Til sammen var 90 dykkere med på redningsaksjonen, 50 utenlandske og 40 thailandske.

– Guttene var spent fast til dykkere på vei ut av grotten, sier han.

Sjefen for redningsoperasjonen, Narongsak Osottanakorn, sier at to dykkere passet på hver av guttene på vei ut av grotten.

Illustrasjon av grottesystemet der fotballaget er innesperret. Foto: Melinda Furulund / NRK

Undersøkt hele tiden

Karadzic forteller at det sto dykkere underveis i grotten og passet på at guttene og dykkerne fikk nye flasker med luft.

Guttene ble også undersøkt hele tiden på de rundt to kilometerne på vei ut av grotten. Karadzic var på en sånn post.

– Det har gått fantastisk bra. Jeg har det ordentlig bra, men er virkelig trøtt. Jeg trenger litt søvn nå. Men det er en god følelse at vi har fått ut fire gutter, sier han.

Ikke pause

Flere internasjonale nyhetsbyråer har meldt at det er pause i redningsarbeidet, men ifølge dansken er det ikke riktig.

– Det er ikke under noen omstendigheter noen som tar pause nå. Redningsaksjonen fortsetter hele natten, sier han.

Karadzic sier at alt oksygenet i tankene som var fraktet inn i grotten, er brukt opp under arbeidet med å få de fire første guttene ut.

– Aksjonen har ikke pause, men vi må få inn nye tanker for å få den neste gruppen ut, sier han.

– Alt er farlig

NRK snakket med den danske dykkerinstruktøren utenfor Tham Luang-grotten fredag.

Han sa da at det vanskeligste med aksjonen var å frakte ut guttene siden de ikke var trent i dykking.

– Stort sett er alt vi gjør der farlig, var Karadzics beskrivelse av operasjonen.