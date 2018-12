Dansande politimann slepp å sone i fengsel

Videoen med det som skjedde i Denver i Colorado i USA vart raskt spreidd over heile verda på Internett. Politimannen Chase Bishop var ikkje på jobb då han briljerte på dansegolvet på nattklubben Mile High Club, sjølv om han var i Denver på jobboppdrag.

Då han under dansen tok ein skikkeleg baklengs salto, ramla pistolen hans ut av bukselinninga og ned på golvet. Då han kasta seg ned for å ta opp våpenet, gjekk eit skot av. 24 år gamle Tom Reddington vart skoten i leggen, og legane seier at han neppe blir 100 prosent frisk i foten igjen.

Slepp å sone i fengsel

Chase Bishop vart dømd til fengsel på vilkår i to år, i tillegg til ei bot på rundt 10.000 kroner. I tillegg må han betale ei uspesifisert erstatning til Tom Reddington. Dommaren gjorde det klart at prøvetida kunne reduserast til eitt år, dersom han skikka seg bra.

– Målet mitt i livet var å ta vare på, beskytte og tene folket. Eg hadde aldri trudd at det eg gjorde skulle få slike følgjer, seier den angrande politimannen. Han retta i retten ei kjensleladd orsaking til skotofferet.

– Også gjort tåpelege ting på bar

Tom Reddington seier at han har kroniske smerter i leggen, og at han aldri truleg vil kunne springe igjen. Han har også mist jobben sin i Amazon. Men han er glad for at Bishop slepp å sone i fengsel.

– Eg har også gjort tåpelege ting på barar for å imponere jenter. Det einaste eg håper på er at han ikkje får gå med våpen på ei stund, seier han ifølgje The Denver Post .

Det er uklart om Bishop nokon gong vil kome tilbake i teneste hos FBI