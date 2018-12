Danmarks statsminister: Det fyller meg med vrede og avsky

Løkke kom i natt med en uttalelse om drapene på en norsk og en dansk kvinne på fottur i Marokko.

– Mye tyder nå på at drapene kan være politisk motivert og dermed en terrorhandling. Det fyller meg med vrede og avsky, og jeg tar på det sterkeste avstand fra disse barbariske og bestialske handlingene, sier den danske statsministeren i en pressemelding.

Dansk sikkerhetspoliti: Kan knyttes til IS

Uttalelsen kom kort tid etter at det danske sikkerhetspolitiet PET bekreftet at marokkanske myndigheter etterforsker forbindelser til ekstremistgruppen IS etter drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen.

- PET kan bekrefte at en video som angivelig viser drapet på en av de to drepte kvinnene i Marokko sirkulerer på internett, skriver sikkerhetspolitiet i en pressemelding.

- Det er snakk om usedvanlig bestialske drab på to helt uskyldige unge kvinner. Selvom forbrytelsen har skjedd langt fra Danmark er det en sak som danske myndigheter ser svært alvorlig på. Rikspolitiet og PET er i tett kontakt med myndighetene i Marokko, og vi følger sagen tett.

Uttrykker medfølelse

Statsministeren uttrykker også medfølelse med familiene til de drepte kvinnene.

– Deres liv ble på brutalt vis avsluttet altfor brått. Mine tanker er hos kvinnenes familier, som har mistet det mest dyrebare i sitt liv.

Han legger til at den danske regjeringen følger saken i Marokko tett og tar utviklingen svært alvorlig.

– Dette viser at det stadig er mørke krefter som med vold vil kjempe mot oss og måten vi lever på. Det gjør meg sint, men også enda mer innstilt på at vi aldri må gi opp og gi etter for dem, sier Lars Løkke Rasmussen.

Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept i Marokko Foto: Privat

Følger saken tett

Statsministerens kontor opplyser at Lars Løkke Rasmussen vil komme med ytterligere opplysninger i saken på en pressekonferanse klokken 8.30 i dag.