Danmark vil stanse omstridt, russisk gassrørledning

Den danske regjeringen varsler at den vil fremme et lovforslag for Folketinget som kan gi landet mulighet for å nekte Russland bygging.

Nord Stream 2 er en utvidelse av en gigantisk gassledning i Østersjøen. Den løper fra Vyborg i Finskebukta til Greifswald i Tyskland.

INTERNASJONALT FARVANN: Gassrørledningen Nord Stream 2 går i internasjonalt farvann mellom Gotland og Baltikum, og sør for den danske øya Bornholm. Foto: Samuel Bailey CC BY 3.0

Frykter russisk maktbruk

Den politiske motstanden mot ledningen er todelt. Noen frykter at Vest-Europa kan bli for avhengig av russisk gass.

I Øst-Europa frykter flere land at Russland skal bruke den nye større Østersjø-ledningen til å lede gass utenom Øst-Europa og kanskje nekte dem russisk energi i fremtiden. De viser til den russisk-ukrainske gasskonflikten da Russland truet med å kutte gassleveransene til Ukraina.

For Danmark er byggingen av rørledningen betent fordi ledningen går tett på Bornholm. Og fordi danskene frykter Russlands nye og mer aggressive utenrikspolitiske linje.

– Dette er storpolitikk

Den danske regjeringen ønsker nå å endre loven, slik at utvidelsen kan stanses.

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) mener at dette er storpolitikk.

– Den kan ha sikkerhets- og utenrikspolitiske aspekter så vi ber nå Folketinget om å vedta en lov som gir oss mulighet for å si nei, sier han til Danmarks Radio.

Motstand

I Sverige har motstanden vært stor. Miljøorganisasjoner har advart om at arbeidet kan føre til at undersjøisk krigsmateriell kan bli berørt og spre forurensing.

Flere svenske kommuner har nektet utbyggingsselskapet å bruke havnene deres. Men selve byggingen foregår i internasjonalt farvann og har ikke latt seg stanse.

– Ikke i EUs interesse

EU-president Donald Tusk har lenge vært motstander av ledningen. Han mener den ikke er i unionens interesse.

– Etter mitt syn vil ledningen ikke minke vår avhengighet av russisk gass og den gir oss ikke økt valgfrihet, sa han til EUobserver.com i 2015.

Men Tysklands mektige forbundskansler Angela Merkel har varmt forsvart ledningen, som gir inntekter og arbeidsplasser langs østersjøkysten.

Først del av Nord Stream-ledningen ble åpnet i 2011. Da feiret (fra venstre foran) Frankrikes statsminister François Fillon, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Russlands president Dmitrij Medvedev samarbeidet. Foto: Jens Koehler / AP

USA advarte

I fjor sommer advarte amerikanerne John McCain og Mario Rubio sterkt mot utvidelsen av Nord Stream. De to skrev i et brev til president i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, at de anså ledningen som et skritt tilbake når det gjaldt Europas avhengighet av russisk energi: De advarte også om at ledningen kan underminere økonomien i østeuropeiske land.

Russlands svar har vært at amerikanerne er ute etter å mele sin egen kake.

Aleksej Grivach i det russiske energisikkerhetsdirektoratet sier til EurAsia Daily at USAs motstand skyldes at de vil sikre et marked for sin egen naturgass som er dyrere enn den russiske.