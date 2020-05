Danmark vil sende urenset kloakk ut i Øresund

Arbeidene skulle startet søndag, og til sammen 295.000 kubikkmeter urenset kloakk skulle slippes rett ut i Øresund 4 kilometer ut fra land ved Skovshoved nord i København.

– Jeg syns det er merkelig. Det er snakk om et rikt område. I motsetning til hva mange tror er det et utrolig rikt dyreliv i Øresund. Det er initiativer i gang for å gjøre området om til en naturpark, sier Mathias Middelboe, som er professor ved Marinbiologisk seksjon ved Københavns Universitet, til Danmarks Radio, DR.

Både København kommune og Gentofte kommune hadde gitt tillatelse til utslippet som blant annet Danmarks naturvernforening frykter vil føre til økt algeoppblomstring.

De neste fem dagene skulle kloakken slippes ut i sundet mellom Sverige og Danmark, ifølge svensk TV.

Utsatt til mandag

Det planlagte utslippet fra avløpsselskapene Hofor og Novafos skulle skje i forbindelse med grunnarbeider til et planlagt byggefelt for boliger i Nordhavn i København, men er nå utsatt i 24 timer til mandag morgen, opplyser Hofor i en uttalelse.

Det har også kommet kraftige protester fra svensk side av sundet.

- Forholdet er allerede dårlig, men så mye skitt som de sender nå har vi ikke fått før, sier Niels Paarup-Petersen til svensk TV. Han er født i Danmark, bosatt i Malmø og sitter i Riksdagen.

Paarup-Petersen reagerer kraftig på hvordan danskene har informert om disse planene. Han mener den svenske regjeringen må protestere overfor sine danske kolleger.

– Jeg blir helt forskrekket. Man venter ikke at noen, i 2020, vil slippe urenset kloakk rett i havet, sier en sint Michael Palmgren ved kunnskapssenteret Naturum Öresund til Sveriges Radio.

Også fylkesmannen i Skåne har reagert på planene.

Lørdag kveld oppfordret imidlertid den danske miljøministeren Lea Wermelin kommunene til å stanse de planlagte utslippet og se etter andre mulige alternativer. Hun understreker at det er de lokale kommunene som kan avgjøre saken, og sier at hun som minister ikke har anledning til å gripe inn, melder DR.