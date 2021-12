Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Nordsjælland i Danmark har 30 pasienter testet ut å være innlagt hjemme ved hjelp av digitalt utstyr, istedenfor på sykehus. Dette skal frigjør dyrebar tid for leger og sykepleiere.

Det fungerer slik at pasientene får med seg en koffert med måleutstyr hjem. Informasjonen sendes til sykehuset igjennom en app. Det er også den man bruker til å holde kontakt med helsepersonell.

Foretrekker hjemmeinnleggelser

Tilbakemeldingen fra pasientene skal være gode, ifølge professor ved København Universitet, Thea Kølsen Fischer, som står bak prosjektet.

– Særlig eldre pasienter foretrakk hjemmeinnleggelser fremfor sykehusinnleggelse, forteller hun.

Kølsen Fischer håper på å kunne starte opp i full skala på nyåret.

Norske Geir Arne Olsen har samarbeidet med den danske professoren om prosjektet. Han er leder i selskapet Netcompany.

– Dette vil reduserer smittefaren og pasienten slipper å bli utsatt for frykt. De utsetter heller ikke andre for smittefare og slipper også å komme inn i et område med smitte, sier Olsen.

Han tror hjemmeinnleggelser er positivt, både for smittevern og for den mentale helsen til pasientene.

På nyåret ønsker man i Danmark å starte med hjemmeinnleggelser i større skala. Foto: Eskil Wie Furunes / Eskil Wie Furunes

Positive til prosjektet i Norge

– Jeg syns det er kjempefin ide å monitorer pasienter hjemme inntil det er åpenbart at de trenger mer avansert hjelp, sier immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo.

Hun forklarer at det å følge med på oksygentrykket i blodet er noe man har gjort igjennom hele pandemien, og at det gir en oversikt over tilstanden til pasienten.

– Det jeg oppfatter at de gjør i Danmark er å sette dette i større system, slik at sykehusene kan følge med på pasientene som er hjemme og følge tilstanden, sier hun og legger til:

– Det er klart at et slikt opplegg vil ta ned trykket på helsevesenet, slik at færre kommer til sykehusene.

Immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo syns hjemmeinnleggelser er en god ide. Foto: Heidi Klokk / NRK

Også Helsedirektoratet er positive til prosjektet.

– Vi har inntrykk av at Danmark gjør mye bra på dette området, og vi skal fortsette å følge med, sier Bjørnar Andreassen, leder for velferdsteknologi-programmet i Helsedirektoratet.

Men om det blir aktuelt i Norge kan han ikke svare på enda.

– Det kan være at det er aktuelt også, det må vi se nærmere på. Med tanke på smittevern og trygghet for pasienten, kan dette ha noe for seg, sier han.

For presset på sykehuset er ikke over, ifølge FHI-direktør, Camilla Stoltenberg.

– Vi må først og fremst være forberedt på at det kan bli en betydelig smitteøkning med mange innleggelser samtidig, sier hun.

Det siste døgnet er det registrert 4.702 smittet med korona. Det er 97 færre enn tirsdag for en uke siden. Også på sykehusinnlagte har tallet gått litt ned. Tirsdag var det 315 innlagte, 13 færre enn dagen før. Av disse igjen er det bare noen få som har omikron som hovedårsak.

Om det blir aktuelt med hjemmeinnleggelser i Norge er ikke avklart. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

