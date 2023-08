Danmark og Nederland vil gi F-16-fly til Ukraina

Fra Sverige til Nederland. Zelenskyj er på reise for å samle våpen og støtte.

Og nettopp det fikk han til denne gangen også. Et av hans største ønsker blir oppfylt: Ukraina skal få F-16-fly.

På en flyhangar i Eindhoven kunne nederlands statsminister, Mark Rutte, bekrefte at de vil gi F-16-fly til Ukraina sammen med Danmark – så snart de ukrainske pilotene er ferdig trent, slik USA hadde godkjent tidligere denne uken.

En historisk selfie etter en historisk avgjørelse. Foto: AFP

Også danmarks utenriksminister har bekreftet nyheten.

– Det gjør meg stolt at Danmark, sammen med Nederland, vil donere F-16-kampfly til Ukrinas frihetskamp mot Russland, sier forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemelding.

Verken Danmark eller Nederland har sagt noe om hvor mange kampfly som skal gis.

– Nederland har 42 F-16-fly, Hvor mange av disse som skal til Ukraina, kan jeg ikke svare på akkurat nå. Det krever flere samtaler, sier Rutte på spørsmål fra en journalist om hvor mange fly.

Statsminister Mark Rutte ville ikke si noe om antallet F-16-fly som skal gis til Ukraina. Foto: Reuters

Senere i dag er det ventet at danmarks statsminister Mette Frederiksen og hennes forsvarsminister og utenriksminister besøker Skrydstrup flyvestation, sør i Jylland, skriver DR. Det er på Skrydstrup at de danske F-16-flyene holder til.

Det ryktes at Zelenskyj også vil være tilstede, men ingenting er bekreftet.

Ikke uventet

Tidligere denne uken ble det kjent at USA ville godkjenne overføring av F-16 fra Danmark og Nederland til Ukraina så snart utdanningen av piloter er fullført.

Det var Reuters som først meldte saken, etter at de fikk innsyn i et brev signert USAs utenriksminister Antony Blinken til regjeringene i Danmark og Nederland om saken

– Jeg skriver for å uttrykke USAs fulle støtte til både overføringen av F-16-jagerfly til Ukraina og til opplæring av ukrainske piloter av kvalifiserte instruktører, skrev Blinken i brevet, ifølge Reuters.

Fra Sverige til Nederland

På lørdag reiste Zelenskyj til Sverige sammen med sin kone. Der møtte de statsminister Ulf Kristersson og den svenske regjeringen.

På en pressekonferanse kunne Kristersson fortelle at Ukraina og Sverige har inngått en intensjonsavtale om å lære Ukraina å produsere egne CV-90-stormpanservogner.

Kampfly og CV-90 vogner var to av temaene Zelenskyj pratet med Kristersson om.

Avtalen går ut på at svenskene som produserer disse vognene, skal lære ukrainerne å gjøre det selv. Dette vil gi Ukraina en større tilgang til denne type vogner.

Ukrainas president uttrykket også sitt ønske om svenskproduserte kampfly for å styrke Ukrainas luftforsvar. Den svenske statsministeren svarte ikke på forespørselen under pressekonferansen.

Støre: – Positivt signal

På spørsmål om Norge er beredt til å sende norske F-16-fly til Ukraina, svarte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) dette tidligere denne uken:

– Det er en beslutning vi skal vurdere. Vi har hatt et positivt syn på å bidra til opplæring av ukrainere slik at de kan fly et sånt fly, sa Støre til NRK.

Men det å bygge et kampflyvåpen er en stor og sammensatt oppgave som flere land må bidra til over tid, sier Støre.

– USA er helt avgjørende fordi det er i utgangspunktet amerikansk teknologi. Derfor må USA delta. Det at de har gitt dette signalet nå er positivt. Norge kommer til å delta i de samtalene.

– Så du sier at det kan bli aktuelt å donere norske F-16-fly til Ukraina?

– Vi har ikke tatt en stilling til det ennå. Men vi har jo vært med på prosjektet om å trene ukrainere. Det er fordi vi mener at det er rett og rimelig for et suverent land i Europa å ha et flyvåpen.