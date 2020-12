Danmark nær smittetoppen i Vest-Europa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sist sommer var det mye oppmerksomhet om hvilke land som hadde mer enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Det var grensen som avgjorde om land var «grønne» eller «røde», om man kunne reise dit uten å måtte gå i karantene ved hjemkomsten.

Beregninger NRK har gjort viser at våre skandinaviske naboer nå er helt i toppen når det gjelder koronasmitte frem til og med søndag.

Danmark har 756,7 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Sverige har 889,8 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bare Nederland med sine 773,3 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene er i like store problemer.

Til sammenligning har Norge 103 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

R-tallet under 1,0

Tirsdag opplyser danske myndigheter at reproduksjonstallet – det såkalte R-tallet – i Danmark nå er under 1,0.

Helseminister Magnus Heunicke skriver på Twitter at R-tallet nå er 0,9. Det er første gang siden 12. august at R-tallet er under 1,0.

De to foregående ukene har R-tallet vært 1,2, mens det uken før det igjen var 1,1.

– Tiltakene og innsatsen til alle i samfunnet ser ut til å virke, men smittenivået er stadig høyt, skriver Huenicke.

Viggo Andreasen er lektor i matematisk biologi og epidemiforsker ved Roskilde Universitet. Han har vært med på å lage modellene som beregner R-tallet.

– Når kontakttallet er 0,9, tilsvarer det omtrent at antallet nye smittetilfeller vil falle med 20 prosent i uken, sier Andreassen til DR.

Svensk politi bruker masker som minner om gassmasker når de kontrollerer papirer på grenseovergangen ved Hynne. Foto: Johan Nilsson / AFP

Ny koronavariant i Danmark

Danmark er et av landene der den nye varianten av koronaviruset er oppdaget.

Lørdag ble det klart at ni dansker var smittet av det nye og mer smittsomme viruset.

Flere land, blant dem Sverige, har derfor innført innreiseforbud fra Danmark.

Det er ikke klart om de høye smittetallene i Danmark har noen sammenheng med den nye virusvarianten.

Ber Sverige åpne for Bornholm-reiser

Etter at svenskene natt til mandag stengte grensen mot Danmark, oppsto store problemer for dansker som har tenkt seg til Bornholm i jula.

Mye av trafikken går vanligvis via Ystad i Sverige, skriver NTB. Ekstra ferjeavganger er satt opp direkte mellom Danmark og Bornholm, men billettene er blitt revet bort.

Den danske transportministeren Benny Engelbrecht sier til dansk TV 2 at han har bedt sin svenske kollega gjøre et unntak for dansker på vei til Bornholm.

Ordfører Winni Grosbøll på Bornholm forteller om kaotiske tilstander etter grensestengningen. Til Danmarks Radio sier hun at mange mennesker påvirkes på et tidspunkt da mange reiser til øya for å besøke familie.