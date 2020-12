Danmark forlenger nedstenging til 17. januar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På en pressekonferanse tirsdag kveld opplyste Frederiksen at alle de nåværende restriksjonene forlenges fra 3. til 17. januar, og at danske skolebarn, også de yngste, skal ha hjemmeundervisning i denne perioden.

– Lyset og håpet er tent med vaksinen, men vi vet at det fortsatt er noen harde måneder foran oss, sa Frederiksen da hun innledet pressekonferansen.

Restriksjonene innebærer at alle restauranter, barer, kulturinstitusjoner, kjøpesentre og andre butikker må holde stengt i to uker mer enn hva som tidligere er varslet. De eneste unntakene er apotek og supermarkeder. Samtidig kan restauranter fortsatt selge hentemat.

Det er kun lov å samles ti personer i det offentlige rom.

Ber om dempet nyttårsfeiring

Frederiksen oppfordret også danskene til å unngå en vanlig nyttårsfeiring og eventuelt avlyse avtaler som er inngått for å unngå mer smitte. Man bør kun være sammen med personer i egen husstand og personer i ens nærmeste omgangskrets, understreket hun.

Ifølge statsministeren bør alle være hjemme så mye som mulig for å bryte smittekjedene.

– Vi har før vist at vi kan, derfor vet vi at det kan la seg gjøre, sa hun.

Ifølge Frederiksen kommer alle offentlige ansatte som kan til å jobbe hjemmefra de neste tre ukene, og private ansatte oppfordres til det samme.

Feil vei

Både antall koronasmittede, dødsfall og sykehusinnleggelser går feil vei hos danskene. Tirsdag var 900 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus, noe som er rekordhøyt og over tre ganger så mange som for fire uker siden. Landet rapporterte også om 22 nye koronarelaterte dødsfall i løpet av siste døgn.

Det har samtidig vært en kraftig økning i smitten på landets sykehjem, spesielt i København-regionen.

På pressekonferansen deltok også direktøren for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, som oppga at det i Danmark til nå er funnet 46 bekreftede tilfeller av det muterte koronaviruset som først ble oppdaget i Storbritannia.

Færre testet seg

Ullum kunne også opplyse at testaktiviteten falt til en firedel under julehøytiden.

– Det gjør at det er svært vanskelig å vurdere hvor vi er i epidemien. Det gjør at vi ikke kan utelukke at vi er på en stigende kurve igjen, sa han.

Ifølge Frederiksen vil myndighetene bruke en ekspertgruppe til å vurdere hvordan samfunnet bør åpnes opp igjen når den tid kommer.

– Akkurat nå er veien dit dessverre lang, sa statsministeren.