Danmark fjerner TV-lisensen

Regjeringen ble fredag enig med det høyrepopulistiske partiet om rammene for finansieringen av Danmarks Radio (DR) de fem neste årene.

Planen innebærer at rikskringkastingens budsjett kuttes med 20 prosent over frem år og at TV-lisensen fjernes. Den danske kringkasteren skal nå finansieres over skatteseddelen.

Tilbake til kjerneoppgavene

Kulturminister Mette Bock, som tidligere har vært programdirektør i DR, sier at DR skal tilbake til hva den danske regjeringen kaller «kjerneoppgavene til en allmennkringkaster».

Hun sier DR nå må tenke gjennom hva den skal være og at avtalen med Folkepartiet har en ambisjon om at DR ikke lenger skal være «en bred mastodont, men et smalt fyrtårn».

Det har lenge vært et mål for den borgerlige regjeringen, som består av Venstre, De konservative og Liberal Alliance, at Danmarks radio skal bli mindre, både i oppgaver og budsjett. Ett av argumentene er at dette vil skape bedre balanse mellom statseid media og kommersielle private medieaktører.

Budsjett på 3,2 milliarder

DR har de siste årene hatt et budsjett på rundt 3,2 milliarder danske kroner. Mest penger går til det som betegnes som opplysning og kultur, aktualitet og debatt samt nyheter, som står for tredjedeler av budsjettet, ifølge det danske kulturdepartementets analyse.

I likhet med NRK har DR fortsatt sitt eget kringkastingsorkester.

Det er foreløpig ikke klart på hvilke områder rikskringkasteren skal kutte. Det skal være et tema i de kommende medieforhandlingene i det danske Folketinget. hvor også den nye finansieringsordningen legges frem. Men det er ventet at den blir vedtatt, gitt at regjeringen sammen med Dansk Folkeparti sammen har flertall, skriver DR på sine nettsider.

Opposisjonspartiene er sterkt imot det planlagte budsjettet og mener det vil føre til at det blir mindre dansk og danskprodusert innhold på danske TV-skjermer.

Ønsket å kutte mer

Dansk Folkeparti ønsket i utgangspunktet en nedskjæring av DRs årlige budsjett med 25 prosent, men partiets gruppeleder i Folketinget, Peter Skaarup, er likevel fornøyd.

– Det er rimelig at DR i likhet med andre institusjoner må effektivisere, og så er det meget positivt at vi får avskaffet lisensen, som er gammeldags, sier han.