Danmark åpner for flere reisemål – men utelater Sverige

Under en pressekonferanse torsdag meddelte utenriksminister Jeppe Kofod at Danmark åpner for reiser til alle land i Schengen og EU.

Dansker kan reise fritt i storparten av Europa så lenge smittenivået er lavt, dermed kan de ennå ikke reise til Sverige eller Portugal.

De nye reiserådene trer i kraft lørdag 27. juni.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod presenterte de nye reiserådene torsdag. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Åpent for nordmenn

Grensene mellom Norge og Danmark har vært åpne siden 15. juni.

Nordmenn må derimot forsikre seg om å ha forhåndsbestilt minst seks overnattinger.

Det ble tidligere kjent at man ikke kunne overnatte i København eller Frederiksberg, men den regelen er nå endret.

Samme regler gjelder også for innreisende fra Tyskland og Island.

Mange dansker ferierer hjemme i sommer. Ifølge VG er det lite kapasitet på en del feriesteder.

De oppdaterte reiserådene for Norge trådte i kraft mandag, og nordmenn kan nå reise til Danmark, Finland, Island, Grønland og Færøyene.

Nordmenn kan ikke reise til Sverige uten å måtte gå i karantene, med unntak av øya Gotland sør for Stockholm.

Norske reiseråd for andre europeiske land som Spania og Frankrike kommer 15. juli.

Nordmenn kan nyte Danmark og vice versa, det kan foreløpig ikke svenskene. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Sverige reagerer

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell kritiserte norske reiseråd, som åpnet for reiser i Norden utenom Sverige, under en pressekonferanse tirsdag.

– Når man legger listen slik Norge har gjort, kommer mange regioner til å hoppe inn og ut av risikosonen, sier Tegnell som mener det kan bli et problem hvis kriteriene for å reise over grenser er for strenge.

Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog forklarte hvorfor det ikke ble åpnet for reiser til Sverige slik:

– I Sverige er smittesituasjonen dessverre slik at vi kun kan åpne for fritidsreiser til og fra Gotland sånn som det ser ut nå. Karanteneregler og innreiserestriksjoner beholdes, og reiser frarådes i de andre områdene.

Nå velger altså Danmark også å ikke åpne opp for reiser til Sverige.