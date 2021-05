Danmark åpner alt bortsett fra nattklubber

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nattklubber og diskotek vil fortsatt være stengt, alt annet er åpent i en eller annen form, sa lederen for det Konservative partiet Søren Pape Poulsen, etter at Folketinget ble enige om neste fase i gjenåpningen natt til tirsdag.

Et stikk er nok

Elever på ungdomsskoler og videregående skoler kan komme tilbake til skolene sine for fullt fra fredag. Folk skal også få møte opp på arbeidsplassene igjen. Det vil imidlertid skje gradvis, og skal foregå i tre faser. I første fase tillates 20 prosent frammøte, i midten av juni kan 50 prosent møte på jobben, og 1. august regnes det med at alle er tilbake på arbeidsplassen.

Danskene slipper ut av hjemmekontoret. Foto: Thomas Brun

Alle må følge smittevernreglene som gjelder i de respektive områdene.

Fra fredag kan man også besøke badstuer, badeland, lekeland og innendørs dyrehager. Voksenopplæringen åpner også igjen.

For å slippe inn må man vise koronapasset. Det viser om man er fullvaksinert, har testet negativt de siste 72 timene, eller har hatt korona.

Det åpnes dessuten midlertidig for at folk som har fått første vaksine for 14 dager siden, kan bruke dokumentasjonen på dette som koronapass.

Utfasing

Folketinget er også enige om å fase ut bruken av koronapass og munnbind når alle over 16 år har fått tilbud om koronavaksine.

Planer om utfasing av munnbind i Danmark. Foto: Pål Tegnander

Det regner man med vil skje i august, når alle over 16 år, ifølge den danske vaksinekalenderen, er vaksinert.

Antallet som kan samles innendørs øker fra 25 til 50 fra fredag. Utendørs heves grensen fra 75 til 100 personer.

Den danske helseministeren, Magnus Heunicke, sier smittesituasjonen i landet er positiv, til tross for at antallet smittetilfeller har økt de siste dagene. Han mener situasjonen er bra nok til at hele landet nå kan gå mot full gjenåpning. Det siste døgnet er det registrert 836 smittede i landet.

– Det lar seg gjøre dersom vi beholder grunnleggende strukturer som omfattende testing og lokale nedstengninger. Det er verktøy som sikrer at vi kan åpne ytterligere, sier helseministeren.