Det nordkoreanske statsfjernsynet KCTV kaller inn Ri Chun-hee når viktige nyheter skal spres til folket. Så også nå.

I går var den 74-årige pensjonisten tilbake på skjermen.

Anledningen var oppskytningen av en langdistanserakett som landet i Japanhavet. Raketten skal ha vært i luften i 50 minutter og gått høyre og lengre enn ved tidligere forsøk.

– Kim Jong-un har med stolthet erklært at vi endelig har fullført det store, historiske arbeidet med å ferdigstille statens atomstyrker, erklærte Ri med dramatikk i stemmen, og fortsatte i samme pangyriske leie:

– Den store suksessen i prøveoppskytningen av ICBM «Hwasong-15» er en uvurderlig seier, vunnet av det store og heroiske folket i Den demokratiske folkerepublikken Korea.

Sist hun var på skjermen, var i september. Da meddelte hun nyheten om at Nord-Korea hadde gjennomført prøvesprengningen av en hydrogenbombe.

«Den rosa damen»

Hun kalles «den rosa damen» fordi hun så og si alltid er kledd i en rosa, tradisjonell koreansk drakt når hun skal meddele de offisielle nyhetene.

Andre tilnavn er «Apokalypsens stemme» og «nyhetsoppleseren som vil kunngjøre verdens ende», på grunn av budskapet i de samme nyhetene.

– Når du leser nyhetene for tv-seerne, så bør du ikke skrike, men snakke mildt og vennlig, sa Ri Chun-hee i et sjeldent intervju med kinesisk fjernsyn for fem år siden.

Selv om det ikke virker til å unngå at stemmen blir noe mer kraftig og ivrig når rakettfremskrittene skal ut til det nordkoreanske folket. Hun nærmest hopper i stolen av stolthet når hun rappporterer om Nord-Koreas siste militære nyvinninger.

I Pyongyang vises Ri på storskjerm mens publikum klapper og gråter.

Ri Chun-Hee kunngjør oppskytingen av raketten Hwasong-14 i Pyongyang i sommer. Foto: Kim Won-jin / AFP

Skuespillerinnen som ble tv-stjerne

Ri ble født inn i en fattig familie i 1943 i Tongchong sørøst i det som nå er Nord-Korea. Hun studerte drama ved teateruniversitetet i Pyongyang før hun ble hanket inn til det statlige fjernsynet.

«Landets evige president» Kim Il-sung var Ri Chun-hees mentor. Her med sønnen Kim Jong-un, som døde i 2011. Foto: AP

Det var bestefaren til dagens leder Kim Jong-un, Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung, som dyrket frem den tidligere skuespilleren til å bli Nord-Koreas fremste nyhetsoppleser.

Ri Chun-hee kunne først høres på lufta i 1971. Hun avanserte raskt til hovedprogramleder på kveldsnyhetene og rapporterte der dagens offisielle propaganda fra Pyongyang.

Den dramatiske fremførslen gjorde at hun skilte seg fra de andre nyhetsoppleserne i den nordkoreanske kringkastingen, enten hun opprørt fordømte Vesten eller stolt kunne fortelle hva landet hadde oppnådd og hvilken styrke dets ledere hadde.

– Ri Chun-hee kan takke landsfader Kim Il-sung for sin popularitet, har avhopperen Ahn Chan-il fortalt til Reuters.

– Han var en elsket leder og talte gjennom henne. Så når folk hører hennes stemme, føler de at hans ånd fortsatt lever, sier Ahn.

Ahn Chan-il, som bor i Sør-Korea, ble kjent som den første avhopperen fra nord som tok en doktorgrad i sør. Han ledet i mange år et forskningssenter om Nord-Korea.

– Det er ingen andre som har en stemme som fenger som hennes. Hun er perfekt til å snakke om atomvåpen og raketter, mener han.

En gråtende Ri Chun-hee forteller at Kim Jong-il er død i 2011. Foto: Reuters Tv / Reuters

Tre blad Kim

Det var en selvfølge at det var Ri Chun-hee som i 1994 skulle kunngjøre bortgangen til Kim Il-sung, som fortsatt kalles «landets evige president». Det vakte oppmerksomhet at hun gråt på lufta.

Og i 2011 måtte hun hulkende fortelle sine nordkoreanske medborgere «at det er med den største sorg at vår stor leder Kim Jong-il plutselig gikk bort på grunn av sykdom».

Da var den rosa drakten byttet ut med en svart utgave.

Året etter gikk hun av med pensjon, men har fortsatt å komme tilbake når store ting skal meddeles.

Nå er det altså tredje generasjon Kim som kaller henne til mikrofonen når store ting skal meddeles.

Bestemoren i 70-årene betraktes som en nasjonal heltinne, og har i flere tiår unngått å havne i unåde hos Kim-familien, noe som har ødelagt karrierene til flere av kollegaene hennes.

«Fiendene skjelver»

Ifølge magasinet Chosun Monthly lever hun nå et liv i «relativ luksus» med familien sin i Pyongyang, og jobber med å trene opp neste generasjon nyhetsopplesere.

– Mange nyhetsopplesere er nå unge og vakre, og passer bedre til å opptre foran seerne, sa hun da hun pensjonerte seg.

I mellomtiden har hun gjort comeback for å fortelle om en hydrogenbombe, to rakettoppskytinger og to atomprøvesprengninger.

«Hver gang hun snakket, ble seerne rørt. Når Ri kunngjør, skjelver fiendene av frykt,» skriver magasinet.