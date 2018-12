Dame Twiggy og Sir Michael Palin

Twiggy, med det sivile navnet Lesley Lawson, fikk Dame-tittelen for sitt bidrag til moteindustrien og innsats som sanger og skuespiller.

– Det vanskeligste var å holde på hemmeligheten så lenge, fniste Twiggy da hun ble spurt om sin reaksjon av nyhetsbyrået AFP

Michael Palin er den første fra den legendariske komiker-gruppa Monty Python som blir adlet. De senere årene har Palin konsentrert seg om reiseprogrammer på TV og han har skrevet en rekke bøker. Han får sin riddertittel for sitt bidrag til kultur, internasjonalt reiseliv og geografi

Dykkere hedret

I tillegg fikk sju britiske dykkere som reddet ut et fotballag som var innestengt i en grotte i Thailand, medaljer og titler da dronning Elizabeth tradisjonen tro delte ut æresbevisninger før nyttårsaften.

Fire av dykkerne fikk medaljer for ekstraordinær tapperhet, mens tre fikk tittelen MBE (Members of the Most Excellent Order of the British Empire).

Dronningens «New Years Honours list» inneholdt i år over 1000 navn.

Blant andre som får påskjønnelser var

Hollywood-regissør Christopher Nolan

Skuespilleren Jim Carter fra «Downton Abbey»

Forfatteren Philip Pullman

Politikeren John Redwood

Fotballtrener Gareth Southgate, OBE

Fotballspiller Harry Kane, MBE

Syklist Geraint Thomas, OBE

Cricketspiller Alastair Cook, Sir

Rugbyspiller Bill Beaumont

Fotballformann Richard Scudamore, CBE

Fotballkeeper Harry Gregg, OBE

Rugbyspiller John McBride, CBE

CBE Rugbyspiller Doddie Weir, OBE

Curlingpresident Kate Caithness, CBE

Commonwealth Games president Louise Martin, Dame

Denne typen æresbevisninger blir delt ut to ganger i året i Storbritannia – ved årsskiftet og på dronningens offisielle fødselsdag i juni. Navnene blir valgt ut av komiteer basert på nominasjoner fra publikum og fra regjeringen.