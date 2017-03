Dagen etter terroren: – Vi har nok vendt oss til det, uhyggelig nok

«Galningen som stakk Storbritannia i hjertet». Bildet med den døde gjerningsmannen på båre er en av forsidene som londonerne møter dagen etter terroren.

På T-banen kan ikke folk unngå å bli minnet om gårsdagens terrorangrep. På høyttaleranlegget opplyses det om at Westminster fortsatt er stengt. Man kan skifte tog, men ikke gå av eller på der.

– Jeg er ikke redd. Jeg tenker på dem som omkom i går, men samtidig skal man ikke la seg skremme av terror, sier danske Jørn Scharling.

Han er på vei til et møte når NRK møter han i nærheten av Paddington station. T-banen har han imidlertid ikke tatt. I dag valgte han beina som fremkomstmiddel.

DAGEN ETTER TERROREN: London-korrespondent Espen Aas rapporterer fra T-banen dagen etter terrorangrepet. Du trenger javascript for å se video. DAGEN ETTER TERROREN: London-korrespondent Espen Aas rapporterer fra T-banen dagen etter terrorangrepet.

Vane

– Dessverre blir man ikke overrasket lengre. Vi har dessverre mange av den sortens angrep. Man blir trist, men det er nok slik at vi har vendt oss til det, uhyggelig nok, sier Scharling.

Folk reiser som vanlig til sentrum, men i stedet for å stirre ned i mobilen, ser londonerne i dag tankefullt ut i luften.

Flagg henger på halv stang, det er mer politi i gatene, og enkelte steder er inn- og utganger på T-banen mer begrenset.

VANLIG DAG: Marion Szabo mener det virker som om dagen har vært normal for de fleste londonere. Foto: Johan E Bull / NRK

– Det virker som om de fleste tar det som normalt, men det er kanskje fordi det er mange millioner folk der. Det er kjent at slikt kan skje i store byer som Paris eller London. Du forventer det ikke, men du er klar over at det kan skje, sier Marion Szabo.

Dagen før angrepet kom familien Madler til London fra Chicago i USA.

– Vi er selvfølgelig litt engstelige, men vi elsker London og skal ikke la dette stoppe oss, sier Jodie.

– Det er fint å endelig være her. Jeg ble lit nervøs og visst ikke helt hva jeg skulle tro da det skjedde. Det var som en drøm å komme hit så jeg tenkte ikke så mye på det, forteller Whitney.

PÅ FERIE: Whitney Madler og familien ankom London fra Chicago dagen før angrepet. Foto: JOHANN E. BULL / NRK

Parlamentet fortsetter som vanlig

På vei til jobb, tvitret flere parlamentsmedlemmer om den spesielle stemningen.

– I likhet med tusenvis av andre som jobber der, er jeg på vei til parlamentet som normalt, men flagget på halv stang viser at det er langt f noen normal dag, skrev Nigel Huddleston til bildet av parlamentsbygningen torsdag morgen.

– Tilbake på jobb etter gårsdagens tragiske hendelser. Området rundt parlamentet er skremmende stille, og politiet sperrer fortsatt av Lambeth Bridge, skrev Gavin Barwell.

Lysmarkering

Londons ordfører Sadiq Khan har invitert alle innbyggerne til en lysmarkering på Trafalgar Square klokken 18 engelsk tid torsdag kveld.

«Ordføreren inviterer alle til å komme sammen i solidaritet for å minnes dem som har mistet livet, for å uttrykke sympati med sine familier og kjære, og for å vise verden at vi er mer opptatt enn noensinne av verdiene som vi har kjært – at vi forblir forent og åpne.»

«London er den største byen i verden. Vi vil aldri bli kuet av terrorisme. Vi står sammen, i møte med dem som ønsker å skade oss og ødelegge vår levemåte,» sier Khan i en offisiell uttalelse.