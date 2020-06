– Vi er sjokkert. Jeg har aldri sett noe sånt før og jeg har sett ganske mye. Tre netter på rad var det araberjakt, sier «Akim», som ikke er hans egentlige navn.

«Akim» er 38 år og vokst opp i forstaden Grésilles. Han bruker ordet «ratonade», fransk slang, for å jage og mørbanke arabere. Det tok fire døgn før volden i Dijon stanset.

– Vi hørte skrik og så at folk begynte å løpe. Vi forstod ikke hva som skjedde, sier «Akim» (lengst til venstre på bildet) sammen med venner på plassen hvor flere av sammenstøtene skjedde. Foto: Akim / NRK

På den ene siden stod rundt 200 tilreisende tsjetsjenere. På den andre siden ungdom og unge menn med opprinnelse fra Nord-Afrika.

Hva skjedde egentlig i Dijon?

Grésilles er en innvandrerforstad til Dijon med 8500 innbyggere. De fleste som bor her har opprinnelse fra Nord-Afrika.

I løpet av 1990-tallet tjente bydelen seg opp et rykte som senter for narkosalg. Dijon har investert mye i bydelen og lykkes med å oppgradere både levekår og boligstandarder.

«Å vokse opp sammen» er tittelen på dette veggmaleriet i Grésilles. Foto: Philip Lote / NRK

Ingen vil benekte at det fremdeles er kriminalitet og narkogjenger i bydelen, men denne volden var ingen forberedt på.

Var det et narkooppgjør som startet det?

Eller var det ikke mer enn en stygt blikk og en utveksling av fornærmelser?

Hvor mye eller hvor lite skal til for å starte gatekamper som setter en bydel i flammer? Hva skjedde egentlig i Dijon?

Dijon har 155 000 innbyggere og er hovedstad i Côte-d'Or og regionen Bourgogne og Franche-Comté. Byen er kanskje mest kjent for sin sennep. Foto: Philip Lote / NRK

Shisha-kafeen

Vi må tilbake en og en halv uke.

Kvelden 10. juni blir en 19-åring sparket og slått. De fleste slagene er rettet mot hodet. En person holder en pistol opp i munnen hans.

19-åringen er av tsjetsjensk opprinnelse.

Han hadde dratt til en Shisha, en vannpipekafé for å hjelpe en albansk venn som hadde havnet i bråk. Kompisen hadde fått bank etter angivelig å ha kastet et stygt blikk på andre ungdommer på kafeen.

Shisha-kafeen hvor det hele kan ha startet er stengt. Foto: Philip Lote / NRK

I versjonen vi får høre fra folk som kjenner 19-åringen skal han blitt overfalt da han forsøkte å hjelpe sin venn til sykehus.

To dager senere begynte tsjetsjenere fra andre steder i Frankrike å komme til byen. De kom også fra Belgia og Tyskland.

Tsjetsjenerne kom for å ta hevn.

En av flere biler som som ble stukket i brann under uroen i Dijon. Foto: PHILIPPE DESMAZES / NTB/Scanpix

Angriper hele nabolag

De forsøkte ikke å spore opp den lokale narkogjengen som først var anklaget for å stå bak volden mot 19-åringen. I stedet gikk de til angrep på hele nabolag i Grésilles. Alle som så arabiske ut var et mål.

– Jeg så folk på bakken som ble banket opp. Jeg så barn med hovne ansikter. Det var fullstendig kaos. Vi forstod ikke noe. Det var total panikk, sier «Akim».

Politiet virket uvillig til å gå imellom. De sirklet kun inn områdene der gatekampene skjedde. Forsterkninger kom sent. Først mandag etter at politioperasjonen ble satt under nasjonal ledelse, gikk opprørspolitiet inn.

Ungdom på fortauet i Grésille etter flere dager med gateslag. Foto: PHILIPPE DESMAZES / Scanpix

Folk raser mot politiet

Amina er rasende og mor til 17 å gamle Marwan. Hun har tatt med seg sønnen for å protestere mot politiets unnfallenhet.

Amina krever at den regionale politisjefen går av. Hun var en av personene bak en liten protest i Dijon som ble gjennomført selv om de var nektet tillatelse. Foto: Bram Verbeke / Headline/NRK

– Da politiet ikke gjorde noe stod ungdommene våre fra nabolaget opp og gjorde motstand. Da alle kameraene og mediene kom på mandag, da gikk politiet inn. Hvor var de i tre dager? Hvor var de?

For ytre høyre-leder Marion Le Pen var opptøyene i Dijon en perfekt storm. En importert konflikt som truer sikkerhet og stabilitet, og som staten ledet av president Macron ifølge henne er ute av stand til å håndtere.

Hun var raskt ute med å besøke Dijon og bydelen Grésilles.

– Det er ikke bare et spørsmål om å sette seg selv mellom og å skille to miljøer, men å få slutt på denne triste affæren, uten å vise noen svakhet, sa Le Pen.

– Denne situasjonen er utrolig alvorlig og må forstås for nasjonen vår som en advarsel, sa Marine Le Pen da hun besøkte Dijon. Foto: PHILIPPE DESMAZES / NTB/Scanpix

Etter at volden gav seg har fransk politi gjennomført to store operasjoner. Den siste av de en omfattende ransaking av 42 bygg i Grésilles. De gjorde kun mindre beslag hvor det viktigste de fant var 25 molotovcocktails.

Til NRK sier påtalemyndigheten at etterforskningen ikke lenger fokuserer på lokale narkogjenger eller organisert kriminalitet som miljøer.

Torsdag arresterte de seks menn med tsjetsjensk opprinnelse etter en operasjon på tvers av Frankrike. Fire av dem er satt i varetekt.

– De har ikke gjort noe galt. Mannen min og de som sitter i varetekt prøvde faktisk å finne en løsning. Det er ingen grunn til at de er her. Det er ikke rettferdig, sier Iman Abdoulmouslimova.

Iman Abdoulmouslimova er kona til den eneste fra Dijon som er satt i varetekt etter uroen. Hun venter utenfor tinghuset sammen med andre tsjetsjenere som har kommer for å vise solidaritet. Foto: Bram Verbeke / Headline/NRK

Foreløpig blir ikke Imans mann trodd. Han blir etterforsket for å ha organisert volden og deltatt i planleggingen av opptøyene.

Det kan virke som om teorien til påtalemyndigheten er at vold ganske enkelt avlet mer vold. I dette tilfelle til et nært absurd nivå. Mobilisert og delt via sosiale medier på svært kort tid.

Gatekampene kan ha blitt utløst på grunn av provokasjoner mellom noen få unge mennesker i byen.

I innvandrerbydelen Grésilles er folks største skuffelse opplevelsen av at politiet lot det skje.