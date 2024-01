Hver nyttårsaften har TV-teknikere omgjort dronningens mottagelsesværelse i Christian IX’s Palæ på Amalienborg til et TV-studio.

Hun har satt seg ned bak skrivebordet med sitt manus, siden 2016 stiftet sammen i venstre hjørne – vi kommer tilbake til akkurat den historien litt senere.

Produsenten gir signal til at klokken er 18 og at talen kan begynne. Det første minuttet zoomer kameraet nesten umerkelig inn på dronningen.

Hun taler. Folket lytter.

Hvert år samler denne talen godt over 2 millioner dansker foran TV-skjermen.

Direkte. Ingen mulighet for å gjøre om. Ingen mulighet for å rette feil.

Og kanskje nettopp derfor så sterkt.

Lang historie

Blir du invitert til en nyttårsfest i Danmark, så er tidspunktet selvsagt. Du må være på plass «til dronningen». Alle vet hva det betyr.

Ingen er så uhøflige at de kommer slengende fem over seks.

Dronning Margrethes farfar, Christian 10., var den første danske monark som talte direkte til det danske folk nyttårsaften. Det skjedde i 1941 og selvsagt på radio.

Frederik 9. ble den første til å tale på TV, i 1958. Siden har det vært slik.

Og slik var det også da dronning Margrethe startet så oppskriftsmessig klokken 18.00 nyttårsaften for snart to uker siden.

Vi har netop fejret julen, den dejlige fest, med juletræ, tændte lys og forventningsfulde børn. I den mørkeste tid på året lyser julen op. Nu står det nye år for døren, i aften fejrer vi nytårsaften. Dronning Margrethe

Det var ingen som tenkte at dette var noe annerledes. Danskene holdt i champagneglassene sine, klar til å stemme i et «Gud bevare Danmark», slik hun alltid har avsluttet talene sine. Så kunne festen fortsette. Alt ville være som før.

Men det Danmark vi har kjent i 52 år blir aldri helt som før. Ikke etter det som skjedde ca. elleve minutter over seks.



«Om 14 dage har jeg været Danmarks dronning i 52 år. Så lang tid går ikke sporløst hen over noget menneske – heller ikke mig», sa hun.

Danmark holdt pusten.

«Hun går af? Hun går kraftedeme af!» sa folk rundt meg halvhøyt. Om det var til seg selv eller naboen vet jeg ikke. Kanskje det var begge deler.

Et minutt senere sa hun de historiske ordene:

« (…) træde tilbage som Danmarks dronning».

Jeg satte fra meg et, så godt som, urørt champagneglass, kastet kransekakebiten i nærmeste søppelkasse. Og ringte redaksjonen i Oslo.

Det var en nyttårstale med en spenningsoppbygging en nobelprisvinner i litteratur kunne misunne henne.

Hun hadde snakket oppskriftsmessig om terrorangrepet i Israel og den påfølgende krigen i Midtøsten. Hun sa det var ulykkelig at antisemittismen igjen sprer seg i Danmark.

På sitt sedvanlige vis hadde hun sett opp fra manuset og inn i kamera, og bedt folk i Danmark behandle hverandre med respekt.

Turen gikk videre innom Ukraina, klima og hennes barnebarn prins (snart kronprins) Christians attenårsfeiring.

Hun hadde hilst folket på Grønland, Færøyene, i Sydslesvig og dansker i utlandet.

Til og med tatt opp kunstig intelligens (til stor glede for folk som hadde satt pengene sine på at hun ville snakke om det. Noe som ga ganske høye odds).

Historiske taler

Jeg hørte nyhetsvarslene ramle inn på telefonen og løp til bilen for å hente sendeutstyret. Dette kom til å være toppsaken i Dagsrevyen samme kveld – altså om noen minutter.

Mens jeg lette etter et pent sted å stå for å rapportere tenkte jeg litt på hva disse talene egentlig har betydd for Danmark og det danske folket gjennom 52 år.

Mange av dronning Margrethes nyttårstaler hører hjemme i historiebøkene. Hun har enkelte ganger, mer eller mindre, tatt danskene for seg.

De mest ihuga rojalister vil nok gå så langt som å si at hun har rettledet danskene til tider.

For selv om det er, og alltid har vært, en upolitisk tale, så har Daisy, som er hennes kjælenavn, markert seg og satt spor.

Ikke bare fordi hun er svært språkmektig og vet å presentere et budskap. Budskapet har også mange ganger gått rett hjem hos danskene.

Allerede i 1976, i sin femte nyttårstale, tok hun opp egoisme:

«Hvad jager vi dog efter? Er det lykke? Den har endnu ingen fanget ved kun at tænke på sig selv.» Dronning Margrethe i 1976

Talen i 1984 er kanskje en av de mer ikoniske, men også kontroversielle, i dansk historie. Her oppfordret hun danskene til å behandle innvandrere og flyktninger pent:

«Så kommer vi med vores danske humor og små, dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed, og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder’. Det kan vi ikke være bekendt. Hvis vi ønsker, at de nye år skal blive bedre end det gamle, er her et godt sted at begynde.» Dronning Margrethe i 1984

Talen er spesiell fordi hun ikke snakker ned til folket, men inkluderer seg selv. Det er «vi» som kommer med de dumsmarte bemerkningene

Det er «vi» som møter dem med kjølighet. Men det var ikke alle som likte at hun ble så politisk.

I 2003 hadde dronning Margrethe oppdaget SMS, noe hun fant en smule urovekkende:

«Den nye teknik giver os hidtil uanede muligheder. Men på et væsentligt punkt kommer den til kort. Selv nok så mange e-mails og SMS-beskeder, og hvad det nu alt sammen hedder, kan ikke erstatte den personlige kontakt, det menneskelige nærvær. Vi bliver let så opslugte og fortravlede, at vi glemmer, at der også skal være tid til at være sammen, til at tale sammen.» Dronning Margrethe i 2003

Det er kanskje lov å si at dronningen var forut for sin tid på akkurat dette feltet.

Og så vidt jeg vet har dronning Margrethe fortsatt ingen mobiltelefon. Visstnok til en del frustrasjon fra barn, og ikke minst barnebarn.

Men det er vel en hoffmarkskal man kan ringe til, om behovet melder seg.

Måtte stokke kortene

Det har også gått galt. Historien fra 2015 forteller at hun hadde et eget talekort hvor hun hadde skrevet at hennes ektemann, prins Henrik, hadde besluttet seg for å gå av.

Men kortet lå feil sted i bunken. Danskene fikk se en dronning som med stoisk ro bladde gjennom alle kortene, fant det riktige og fortsatte som om ingenting hadde hendt.

Sånn er direktesendt TV.

Året etter, og i alle taler siden, har kortene vært stiftet sammen. Selv en dronning lærer av sine feil.

I 2019 skulle nok dronningen helst ligget under dynen klokken 18.00 på nyttårsaften. Men 52 taler har det blitt. Alle direkte. Aldri har noen steppet inn. Heller ikke dette året, da vinterforkjølelsen også hadde kommet til Amalienborg.

Alle som hørte talen fikk med seg at dronningen slet med rennende nese. Men to ganger tok hun helt uforstyrret opp lommetørkleet og pusset nesen raskt og effektivt med én hånd.

Så fortsatte hun som om ingenting hadde skjedd.

Hva nå?

Vi visste det ikke klokken 18.00 nyttårsaften i fjor. Men vi vet det nå.

Det ble Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, hennes majestet Dronningens, siste nyttårstale.

«Du mestrer ordet. Jeg mangler det av og til. Du er til klassisk. Jeg er til rock». Slik oppsummerte kronprins Frederik selv forskjellene mellom ham og moren da hun feiret femti år på tronen i 2022.

Selv sto jeg i regnet midt i København og forsøkte å gjengi stemningen i landet til Dagsrevyens seere. Og det var kanskje en grunn til at lyset på lampen jeg hadde stilt opp slo seg av og på et par ganger. Av helt uforklarlige årsaker.

Litt lys. Og litt mørke. Vemodig, men samtidig en feiring av 52 år som en populær og elsket dronning.

Den kommende kongen har store sko å fylle på mange måter. Ikke minst når det gjelder å samle danskene rundt det TV-sendte leirbålet omtrent samtidig med at kronhjortefileten er ferdig og det første champagneglasset drikkes. 18.00.

Nyttårsaften. Hans majestet kong Frederiks nyttårstale. Det høres fortsatt litt rart ut.

Det spørs om det blir like viktig å ankomme nyttårsfesten i tide «til kongen» i år.