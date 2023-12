Cyberkrig i Midtøsten: – Prøver å angripe der man er mest sårbar

Nylig fikk mer enn 70 prosent av Irans bensinstasjoner store problemer knyttet til kortlesere.

Iranske myndigheter opplyser på statlig TV at dette skyldes cyberangrep mot kortlesersystemene, som skaper trøbbel for operatørene. Angrepene skal ha vært verst i hovedstaden Teheran.

Bak det hele skal det stå en hacker-gruppe med koblinger til Israel.

En gruppe som kaller seg Predatory Sparrow.

Ansatte ved bensinstasjonene måtte til slutt koble seg av nettet som kortleserne var koblet til.

Alt måtte gjøres manuelt, noe som førte til lange køer foran pumpene.

Tar ansvar på X

Predatory Sparrow, også kjent som Gonjeshke Darande på persisk, tar ansvaret for angrepet på X, tidligere kjent som Twitter.

Der sier de at sabotasjen kom som følge av aggresjonen vist av Iran og deres allierte i området den siste tiden.

De informerer også at aksjonen ble utført på en kontrollert måte som ikke forhindrer nødetatene fra å gjøre arbeidet sitt.

Angrepet mot bensinstasjonenes kortlesersystem er en av flere, som Israel og grupper med tilknytning til landet, får skylden for.

70 prosent av Irans bensinstasjoner hadde store problemer som følge av cyberangrep av hackere med tilknytning til Israel. Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Angrep på atomanlegg

I April 2021 ble atomanlegget Natanz i Iran utsatt for et angrep som førte til at strømmen forsvant.

Den første meldingen fra iranske myndigheter gikk ut på at anlegget var rammet av et uhell, senere endret de mening til at det var et terrorangrep.

Israelske og amerikanske kilder sa da til The New York Times at det hele var en israelsk operasjon, der landets etterretningstjeneste Mossad, skal ha spilt en sentral rolle.

Atomanlegget Natanz i Iran ble angrepet i 2021. Mye tydet da på at det var Israel som stod bak angrepet. Foto: Planet Labs Inc. / AP

Cyberangrep på israelsk sykehus

På den andre siden jobber også grupper med tilknytning til iranske myndigheter med å svekke Israels evne til å forsvare seg selv.

Israels nasjonale cyberdirektoratet utpekte denne uka Iran og Hizbollah som ansvarlige for et cyberangrep mot et sykehus nord i Israel, som fant sted i november.

Ifølge israelske myndigheter skal Ziv Medical Center nord i Israel, bare noen kilometer unna Libanon, ha blitt hacket av Agrius, som skal ha koblinger til Iran.

Israelerne sier at målet med angrepet var å hindre drift av sykehuset.

Dermed hindre sykehusets evne til å pleie sårede soldater fra konflikten som finner sted i de israelsk-libanesiske grenseområdene.

Røyken ligger tungt over den libanesiske landsbyen Meiss El-Jabal etter israelske angrep, 20. desember 2023. I bakgrunnen ser man den israelske bosetningen Manara. Foto: - / AFP

Agrius skal ha klart å stjele informasjon fra mer enn 300 000 pasientjournaler, som de publiserte på nettet i etterkant

I tillegg skal en annen hackergruppe, Cedar, som har tilknytninger til Hizbollah, bidratt til angrepene mot datasystemene til sykehuset.

Kan skape mindre tillit til myndigheter

– Man angriper der for å gjøre stater mer sårbare. Hva som angripes, er avhengig av hvilken type aktør som angriper.

Det sier Hanne Eggen Røislien, spesialrådgiver i Forsvarsstaben.

– Det er vanskelig å se for seg en krig i dag som ikke inkluderer et innslag av cyberkrigføring, sier Hanne Eggen Røislien, spesialrådgiver i Forsvarsstaben. Foto: Ruth Synnøve Barsten / NRK

Hun nevner blant annet sykehus, kommunikasjonsnettverk, bensinstasjoner som muliggjør transport, og systemer knyttet til vannforsyning som mulige mål.

– Et angrep mot slike områder vil kunne svekke en stats myndigheter, sier hun.

Røislien sier at cyberangrep kan også gjøres for å skape splittelse mellom folket og myndighetene.

– Slike angrep bidrar til å svekke tilliten befolkningen har til sine myndigheter om at de klarer å beskytte dem, sier hun.

– Er dette fremtidens krigføring?

– Jeg vil jo heller si at dette er nåtidens krigføring. Dette skjer jo nå. Det er vanskelig å se for seg en krig i dag som ikke inkluderer et innslag av cyberkrigføring.

Ikke ukjent for Israel

Røislien sier at cybersikkerhet er et stort satsingsområde i Israel. Israel har blitt utsatt for en rekke omfattende cyberangrep.

Hun nevner spesielle dager som når palestinerne markerer Nakba og israelerne markerer sin nasjonaldag, da øker cyberangrepene mot Israel.

– Israel er ikke ukjent med cyberangrep.