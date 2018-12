Cubanere har fått internett på mobil

– Dette er supert. Jeg kan logge på allerede når jeg er hjemme og trenger ikke gå ut og finne nettilgang i en park, sier studenten Wendy Edixon til nyhetsbyrået AP.

Wendy Edixon er fornøyd over at han slipper å gå ut hvis han vil bruke internett. Foto: AP

Hittil har cubanerne bare hatt tilgang til en statlig drevet e-post-konto på sine mobiltelefoner, men nå kan de som har råd bruke Facebook og WhatsApp og andre internettjenester på telefonen sin uten å være koblet til wifi.

Nå skal 3G-nettet bli tilgjengelig for de fleste i løpet av lørdagen, melder myndighetene i landet.

– Dette er gode nyheter. Det er som å ha internett i lomma, sier Gustavo Andujar. Han sier han kommer til å sjekke e-post og nyheter en gang iblant, men at han vil bruke Wifi når han skal se på video og slikt, siden prisen er så høy.

Koster mye

En pakke på 600 megabyte kommer på rundt 7 dollar, mens 4 gigabyte koster 30 dollar. Når man vet at gjennomsnittslønnen for en offentlig ansatt er 30 dollar å måneden, sier det seg selv at dette er noe slett ikke alle cubanere kan ta seg råd til.

Så selv om nesten halvparten av innbyggerne i det kommunistiske landet har en smarttelefon, må nok mange av dem fortsette å bruke internett ved å kjøpe wifi-kort av det statlige telekommunikasjonsselskapet, ETECSA.

Fram til 2013 var internett først og fremst tilgjengelig for folk med adgang til de store turisthotellene på øya. Etter hvert ble det satt opp nettilgang utendørs, gjerne i parker og på plasser, der man kunne logge seg på WiFi når man hadde kjøpt kodekort av det statlige teleselskapet. Her er det ofte mange om beinet og nettet kan bli overbelastet og tregt.

Først i 2017 ble det tillatt med modem i private hjem.