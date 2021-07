Cuba: Kan bli arrestert for å spille kritiske sanger

Sangen ble laget etter at en kjent cubansk musiker nok en gang ble arrestert i vår. Cubanske musikere i Miami lagede da låta som fikk tittelen «Fedrelandet og livet».

Det er en omskriving av Fidel Castros slagord fra revolusjonen «Fedrelandet eller døden».

Sangen med det nye slagordet slo ned som en musikalsk bombe og startet den såkalte musikkrigen i landet.

Den førte til at myndighetene ba regimetro musikere skrive en motsang med Fidel Castros gamle revolusjonsslagord som tittel.

Men den kritiske sangen hadde allerede tent en gnist i den cubanske befolkningen. Det nye slagordet runget i gatene under de største demonstrasjonene på Cuba siden revolusjonen i 1959, sammen med ropet om frihet og demokrati.

– Dette er historisk. Vi er stolte over å ha vært drivkraften til at folk gikk ut i gatene i protest mot diktaturet, sier musikeren Randy Malcom i et intervju med ABC News.

De to reggaeton-artistene Alexander Delgado og Randy Malcom var med og lagde sangen som tente gnisten i det cubanske folket og startet de største demonstrasjonene siden revolusjonen i 1959. Foto: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP

Malcom og Alexander Delgado i gruppa «Gente de Zona» har vært sentrale i å skrive låta og lage videoen.

Sangen ble laget i Miami, mens videoen ble spilt inn i hemmelighet på Cuba.

– De kunne ikke filme åpent. Hvis noen så dem, ville de blitt arresterte og fengslet, sier Malcom.

Se videoen av låta «Patria y vida» som betyr «Fedrelandet og livet» som inspirerte mange cubanere til å demonstrere mot regimet sist uke.

Bekymret for arresterte artistvenner

Norsk-cubanske Luis Dener følger musikkrigen og protestene i hjemlandet tett.

– Musikkrigen er nå flyttet ut i gatene, sier Luis til NRK.

Han har vært en del av det cubanske rap-miljøet i mange år. Han er også forfatter og aktivist med egen Youtube- og Facebook-kanal.

Nå er han svært bekymret for artistvennene på Cuba.

– Mange er i fengsel. De fleste av dem er mine venner. Men vi har ikke hørt noe fra dem og vet ikke hva som har skjedd med dem, sier Luis.

Norsk-cubanske Luis Dener sier kulturlivet har vært utløsende faktor for demonstrasjonene i hjemlandet. Foto: Inger Marit Kolstadbråten / NRK

Han sitter i sofaen i leiligheten i Oslo og forteller om videoer og bilder som sirkulerer på sosiale medier med folk som er banket opp, torturert og drept etter de store demonstrasjonene.

Disse meldingene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Offisielt er en person bekreftet drept. FN melder at rundt 180 mennesker er arrestert, mens menneskerettighetsgrupper mener det dreier seg om flere hundre, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Mange er folk fra kultur- og mediebransjen.

– Vi cubanere i utlandet går med hjertet i halsen. Folk på Cuba er livredde. Det er forferdelig det som skjer, sier Dener.

En mann blir arrestert av det som trolig er sivilkledd politi. Foto: STRINGER / Reuters

– Kulturlivet pådrivere for protestene

Det har tidligere også vært demonstrasjoner mot det kommunistiske regimet. Det nye denne gangen, er at vanlige folk, kvinner, menn og gamle har gått ut i gatene over hele landet, ifølge Cuba-eksperter.

Folk er lei av mangel på mat og medisiner, elendig økonomi og en koronaepidemi med økende smittetall.

Luis har selv vært med på flere regimekritiske låter. Han sier at man nå kan bli arrestert for å spille både den nye protestsangen «Fedrelandet og livet» og andre regimekritiske sanger hjemme.

– Kulturlivet har vært avgjørende for de protestene vi nå ser på Cuba. Til slutt våknet også resten av befolkningen. sier Luis.

Se videoen av låta der Luis Dener leser dikt på starten av sangen.

– Fått dødstrusler

Luis ble selv arrestert flere ganger, da han bodde i hjemlandet. Han forteller at det også er farlig for ham å være kritisk mot myndighetene, selv om han bor i Norge.

– Regjeringen på Cuba har nå vist sitt sanne ansikt. Å dra til Cuba for meg nå, vil nærmest være umulig, sier Dener.

Han forteller at telefonen hans har blitt avlyttet. Ved tidligere besøk på Cuba, ble han møtt av sikkerhetspolitiet på flyplassen i hovedstaden Havanna.

Luis sier også at han har blitt truet på livet. Han pleier å jogge i en skog like ved der han bor i Oslo.

– Det hemmelige politiet har sagt at de kan sende en spion for å drepe meg, mens jeg trener i skogen, sier han.

Støtten til det cubanske regimet er i ferd med å forsvinne, ifølge forskere. Foto: Eliana Aponte / AP

Kritikk fra FN

De siste dagene har det vært roligere på Cuba. Men lite informasjon kommer ut av landet, fordi myndighetene i perioder har stengt internett.

Meldinger på sosiale medier og lokale nettsteder, går ut på at regimet har tatt jerngrep etter demonstrasjonene. Det meldes også om sivilkledde menn med balltre som patruljerer gatene og arresterer folk.

Ifølge nettstedet 14ymedio som følger situasjonen tett, har politiet beslaglagt flere mobiltelefoner i jakten på demonstrantene.

De skriver også om foreldre som desperat leter etter barn som har blitt arrestert etter at de deltok i protestene. Flere er ikke gjort rede for.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, har bedt Cuba løslate alle som ble pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene. Bachelet sier i en kommentar at hun er også bekymret for «den angivelige bruken av overdreven makt mot demonstranter».

Det er tilsynelatende rolig i hovedstaden Havanna etter de voldsomme demonstrasjonene, men protestene er ikke over. Foto: YAMIL LAGE / AFP

– USA står bak

Den cubanske regjeringen har lagt skylden for demonstrasjonene på sosiale medier og USA.

Men i en TV-sendt tale til befolkningen for litt over en uke siden, var president Miguel Díaz-Canel for første gang litt selvkritisk. Han innrømmet at staten har sviktet og han ba folk om ikke å reagere med hat, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dette er langt fra nok til å stoppe protestene, sier Vegard Bye, en av Norges fremste Cuba-kjennere. Han sier at mange unge som ble født etter revolusjonen, ikke har tro på det kommunistiske systemet.

Bye mener myndighetene bare har to alternativer:

– De må gå i dialog og bygge et annet samfunn eller slå hardt ned. Det kan bli begynnelsen på noe mye mer brutalt. Da frykter jeg i så fall blodbad, sier Bye.

Luis er en av mange som drømmer om et nytt Cuba:

– Min drøm er at president Diaz-Canes og hele kommunistpartiet går av og at Cuba begynner på veien til demokrati. Det er min drøm, sier aktivisten og forfatteren Luis Dener.