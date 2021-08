Cuba vaksinerer treåringer mot korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På et sykehus i Havanna sitter et barn på fanget til faren sin som holder et fast grep rundt henne. Roxana Montano er tre år.

Hun er i ferd med å få sin tredje og siste vaksinedose. Etter stikket er hun fullvaksinert.

Ifølge cubanske helsemyndigheter er Soberana-vaksinene 91,2 prosent effektiv.

Barna deltar i siste fase av en test før vaksinen slippes ut på markedet.

Treåringen Roxana Montano viser V-tegnet etter å ha fått sin tredje og siste vaksinedose. Foto: Adalberto Roque / AFP

Åtte år gamle Flavia og Kevin på ti forteller til nyhetsbyrået AP hvorfor de vil vaksinere seg.

– I dag fikk jeg vaksine. Jeg er veldig glad fordi takket være vaksinen vil vi overleve koronaviruset, sier Kevin.

– Jeg vil vaksineres i dette testprogrammet for å vise mine venner på skolen at de også bør vaksinere seg. Da slipper de å bli smittet av korona, sier Flavia.

Familieråd

Faren til åtteåringen Flavia, Meier Lemus, sier at de hadde et familieråd om vaksinering i hjemmet på forhånd.

– Flavia er veldig ivrig og føler seg viktig ved at hun kan være et forbilde for andre.

Moren til tiåringen Kevin, er henrykt.

– Med dette har han oppnådd å bli immun, i en pandemi som rammer en hel verden.

Mødre våker over guttene sine som ligger til observasjon etter å ha fått sine vaksinedoser på Manuel marquez sykehuset i Havanna tirsdag. Foto: Adalberto Roque / AFP

Barna er blant 300 i alderen tre til 18 år som deltar i testprogrammet som nå avsluttes før vaksinen skal ut på markedet.

Barna har fått to doser av vaksinen Soberana 02 som er laget spesielt for barn og en voksendose til slutt, den kalles Soberana Plus. De to Soberana-vaksinene er komplementære.

Mellom hver av de tre dosene har det gått 28 dager.

Begge er godkjent

Helsemyndighetene på Cuba har godkjent den egenutviklede koronavaksinen, skriver Associated Press.

Godkjennelsen kommer etter en «streng evalueringsprosess av vaksinene Soberana 02 og Soberana Plus», heter det i en uttalelse fra helsemyndighetene.

Cuba er det første landet i Latin-Amerika som har utviklet sin egen koronavaksine. Nå kommer Soberana, tidligere i år kom Abdala. Foto: Yamil Lage / AFP

Allerede i juli ble en annen egenutviklet vaksine godkjent, det gjelder vaksinen Abdala.

Også Abdala gis i tre doser.

Cuba er det første latinamerikanske landet til å godkjenne en egenutviklet vaksine.

Flere land har bestilt vaksinene fra Cuba. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Vietnam bestilt hele 50 millioner doser.

10.000 smittes i døgnet

Den siste vaksinenyheten kommer mens smittetrykket er høyt, skriver NTB. I flere døgn er det registrert omkring 10.000 smittetilfeller.

Landet har drøyt 11 millioner innbyggere.

Totalt er det registrert 564.000 smittetilfeller og like under 4.400 dødsfall på Cuba som følge av covid-19 siden pandemien brøt ut.

Litt mer enn 3 millioner kubanere har fått alle tre dosene. Til sammen er det gitt 12,3 millioner doser.

Smittetallene steg raskt i juli etter at deltavarianten nådde landet.

I enkelte områder i landet har det vært knapt med oksygen til å behandle sykehusinnlagte pasienter.

Om lag 10.000 kubanere smittes hvert døgn. 12 millioner kubanere har fått minst en dose. Nå har landet klart å utvikle to vaksiner mot viruset. Foto: Yamil Lage / AFP

Motstand mot barnevaksinering

I mange land møter vaksinering av barn motstand.

I Storbritannia mener forskere at vaksine til barn under 16 år har liten effekt, skriver Nature. Det begrunnes med at viruset ikke rammer barn i samme grad som voksne.

I Norge blir barn ned til 12 år i risikogruppe tilbudt koronavaksine

– Risiko for alvorlig covid-19 sykdom hos barn og unge er svært lav, skriver Folkehelseinstituttet på sin nettside.

– Likevel kan enkelte barn og ungdom med særlig alvorlige grunnsykdommer ha nytte av vaksine mot covid-19, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet.

Opp mot 3000 barn får vaksinetilbud ifølge FHI.