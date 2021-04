Før Raul Castro var det broren Fidel Castro som styrte Cuba. Storebror Fidel satt ved makten i nesten et halvt århundre. Han døde i 2016.

Allerede samme år lovet Raul Castro at han vil trekke seg fra lederposisjonen i kommunistpartiet under den neste partikongressen, som startet fredag og skal vare i fire dager.

Raul Castro lovet under forrige partikongress i 2016 at han skal gå av etter den neste partikongressen i 2021. Det er ventet at han vil holde ord og trekke seg som førstesekretær i kommunistpartiet. Foto: Ariel Ley Royero / AFP

Det er ventet at 89 år gamle Raul Castro vil gjøre det han lovet, å trekke seg.

Dermed vil Cubas mektige kommunistparti bli ledet av en uten etternavnet Castro for første gang på over 60 år, skiver nyhetsbyrået Associated Press.

Hamskifte

– Det er et hamskifte som skal skje. Raul Castro og noen av de siste revolusjonære som ikke enten er døde eller har gitt seg, nå skal tre tilbake. En ny generasjon skal ta over, sier antropolog Ståle Wig til NRK. Han har bodd flere år på Cuba.

Raul Castro gikk av som president i 2018, men han beholdt stillingen som førstesekretær i kommunistpartiet.

Førstesekretæren regnes som Cubas reelt sett mektigste person.

Holder Raul Castro løftet, vil nåværende president Miguel Díaz-Canel få lederrollen også i partiet.

60 år gamle Miguel Dias-Canel er ventet å bli førstesekretær i kommunistpartiet som er Cubas mektigste posisjon. Siden 2018 har han vært president på Cuba. Foto: - / AFP

Med den 60 år gamle presidenten som partileder kan det bli lettere å gjennomføre etterlengtede økonomiske og politiske reformer.

Økonomisk krise

Bakteppet for den historiske partikongressen er en svært utfordrende periode for Cuba, som er rammet av økonomisk krise.

– Det er flere kriser oppå hverandre, sier Wig.

– Covid-19 har fjernet nesten all turisme. Cuba er rammet av flere tiår med vanstyre og en økonomi som ikke fungerer, sier Ståle Wig.

En i utgangspunktet vanskelig situasjon ble forverret da USAs tidligere president Donald Trump innførte nye sanksjoner mot Cuba.

Tror ikke på reelle endringer

Parallelt med dette har øyas kommunistiske ledere forsøkt å innføre reformer. Men de anklages for dårlige veivalg, og små skritt i retning markedsøkonomi har foreløpig ikke bedret folks hverdag.

– De skal utmeisle planer for de neste fem årene. Men hvilke reelle endringer vil det gi kubanerne? Mange er lei eller har mistet troen på at store endringer kan komme innenfra, sier antropolog Ståle Wig.

Sosialisme eller død står det på portrettet av Fidel Castro på gata i Havanna. I over 60 år har Fidel og Raul Castro dominert kubansk politikk. Nå blir det endring i lederskapet. Men kubanere flest tror ikke på reelle endringer for dem. Foto: Adalberto Roque / AFP

– Folk har ikke store forventninger til at det skal komme noe godt ut av partikongressen. Det er likevel et symbolsk viktig skifte som skal skje, sier Wig.

Tomme butikkhyller

I tillegg til matmangel og tomme butikkhyller er de økonomiske ulikhetene økende.

I koronaåret 2020 krympet økonomien på Cuba med 11 prosent.

Et system med to parallelle valutaer ble skrotet ved årsskiftet, noe som utløste et kraftig hopp i inflasjonen, skriver NTB.

Myndighetene har også gradvis åpnet for mer privat næringsliv.

Krever ytringsfrihet

De siste årene har ledere som Raul Castro og Díaz-Canel åpnet et noe større rom for politisk diskusjon og uenighet.

For kritikere av myndighetene er det blitt lettere å organisere seg etter at kubanerne i 2018 fikk mobil internettilgang.

De siste månedene har regjeringen for første gang noensinne hatt samtaler med aktivister som krever ytringsfrihet.

Sivil leder for første gang

Miguel Díaz-Canel får samlet det meste av den politiske makten i sine hender denne helgen.

Han vil bli den første uten militær bakgrunn med denne posisjonen på Cuba siden den kommunistiske revolusjonen på 1950-tallet.

Noen analytikere tror imidlertid at 89 år gamle Raul fortsatt vil beholde en viktig rolle i kulissene i kubansk politikk.