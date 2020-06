Cuba beseirer korona – men problemene står i kø

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

74 år gamle Olga More bor i hovedstaden Havanna sammen med sin eldre søster og en yngre bror.

– Vi har det bra, og vi har hatt gode hjelpere som har kommet med mat til oss. Hva mer kan vi ønske oss? sier hun i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Men selv om hun er glad for at myndighetene nå synes å ha kontroll over pandemien, så er hun fortsatt bekymret, ikke minst for søsteren som er 85 år. 80 prosent av dødsofrene på Cuba er over 80 år.

Den siste drøye uka er det bare registrert ett koronadødsfall på Cuba, og myndighetene regner med at de nå har kontroll over situasjonen.

Olga More og hennes søster får mat på døra av en frivillig. Foto: YAMIL LAGE

Ifølge nettstedet Worldometer er antall døde på Cuba 84, og det er registrert drøyt 2200 smittede – i et land med noe over 11 millioner innbyggere.

Strengt regime

Et regime som det kubanske har, i likhet med det kinesiske, hatt adgang til å innføre ekstremt strenge smitteverntiltak, og dette kan være hovedgrunnen til at de har greid å få pandemien under kontroll.

I hovedstaden Havanna og andre områder har det vært totalt utgangsforbud i perioder, og stengningen av samfunnet har vært på linje med de strengeste i verden.

Straffene for å brudd på tiltakene er harde, og det er satt inn store politistyrker overalt i samfunnet for å påse at reglene blir fulgt.

Men Cubas suksess i kampen mot covid-19 handler også om at landet har et av beste helsevesenene i Latin-Amerika, og sykehusene synes å ha gitt god behandling til pasienter som er blitt kritisk syke.

Cubanske helsearbeidere kommer hjem fra Italia etter innsatsen blant koronaofre der. Foto: Yamil Lage / AP

Eksport av leger

Cubas helsearbeidere har ikke bare kjempet mot viruset i sitt eget land. De har også gjort en stor innsats ellers i Latin-Amerika, i Afrika og i Midtøsten.

I tillegg er cubanske leger og sykepleiere for første gang satt inn i en krise i Europa. Da pandemien rammet Italia i mars, dro et team fra den såkalte Henry Reeve-brigaden til Lombardia for å hjelpe sine italienske kolleger.

Disse helsearbeiderne har fått stor takk for sin innsats fra italienske myndigheter, og er nå foreslått som kandidater til Nobels fredspris.

Da Henry Reeve-brigaden denne uken kom hjem til Havanna etter endt innsats i Italia ble de hyllet som helter av myndigheter og befolkning.

I alt har rundt 2000 kubanske leger og sykepleiere arbeidet i tilsammen 23 land for å redde liv under koronapandemien.

Cubanere i matkø i hovedstaden Havanna. De økonomiske problemene blir enorme i tiden fremover. Foto: Ramon Espinosa

Hva nå, Cuba?

Foreløpig har ikke kubanske myndigheter erklært noen endelig seier over koronaviruset, men sier de har situasjonen under kontroll.

Det store spørsmålet er, her som i andre land, hva som vil skje når landet gjenåpnes. Dét vil ventelig skje gradvis fra neste uke, men detaljene er ennå ikke kjent.

Uansett har Cuba enorme økonomiske utfordringer, blant annet på grunn av bortfallet av turisme, som er en stor næring og gir mange arbeidsplasser for kubanerne.

Økonomien er også rammet av strenge straffetiltak fra USA, noe som har ført til redusert handel og lavere utenlandske investeringer. Det har også gjort det vanskelig å få lån fra det internasjonale finansmarkedet.