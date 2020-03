Cruiseskip kan ha ført til enorm smitteøkning i Sydney

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var mistanke om koronasmitte og legen om bord tok prøver av passasjerene. En 77 år gammel kvinne ble sendt i ambulanse til et sykehus i Sydney etter at skipet hadde lagt til kai. Der ble Covid 19 påvist. Hun døde tirsdag.

Selv om det var mistanke om smitte da skipet la til kai fikk de 2700 passasjerer gå i land uten å bli sjekket.

De fikk bare med seg en huskelapp om å gå i 14 dagers karantene. Deretter kunne de fritt ta seg hjem på egen hånd. Nå er det i ettertid påvist at 133 personer som var om bord på skipet har testet positivt på koronaviruset, og kan ha smittet andre.

Tilfredse passasjerer på Ruby Princess før det ble kjent at det var koronasmitte om bord i skipet. Selfien ble tatt av 95 år gamle Wynne King (t.v.), som er sammen med datteren Janet Dixon-Hughes og barnebarnet Polly Dixon-Hughes. De er ikke syke, men i karantene hjemme i Sydney. Foto: JANET DIXON-HUGHES / Reuters

En tredel av passasjerene dro fra Australia til andre land med fly.

Helsemyndighetene i delstaten New South Wales sier at de nå samarbeider med flyselskapene for å kartlegge hvilke passasjerer som har sittet i nærheten av personer som kom fra Ruby Princess.

Politikerne i delstaten har kalt det katastrofalt at passasjerene fikk gå i land, når cruiseskipets ledelse var fullt klar over at passasjerer kunne være smittet.

Senator og nestleder i opposisjonspartiet Labour raser mot myndighetene i denne videoen på Twitter. Hun krever handling fra regjeringen etter skandalen med Ruby Princess.

Skylder på hverandre

Nå skylder lokale og føderale myndigheter på hverandre, skriver The Guardian. Grensevaktstyrken (Australian Border Force) skylder på helsemyndighetene i Sydney.

– Det var helsemyndighetene i New South Wales som ikke sendte inn personell for å ta prøver av passasjerene, sa kommandør i grensevaktstyrken Michael Outram på en pressekonferanse onsdag.

Statsminister i New Soluth Wales Gladys Berejiklian fra the Liberal Party Foto: STRINGER / Reuters

Men lokalmyndighetene i delstaten sier at det er de føderale myndighetenes ansvar å varsle.

– Australian Border Force fortalte oss at skipet var «lav risiko» sier statsministeren i New South Wales Gladys Berejiklian.

Det er tre cruiseskip som ligger utenfor kysten av Sydney som venter på beskjed om hvor de kan gå til kai, skriver avisa Sydney Morning Herald. Det er skipene Sea Princess, Carnival Spirit og Celebrity Solstice.

Avisa skriver også om stadig flere tilfeller av koronasmittede og at det fram til onsdag kveld australsk tid var registrert 9 døde av viruset i landet.