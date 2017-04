– Jeg håper denne beslutningen vil lette noen av bekymringene til noen av våre aksjonærer, sier toppsjef Tidjane Thiam i et brev til aksjonærene publisert på bankens nettsider i dag.

Med dette håper toppledelsen og styret å unngå et pinlig nederlag på den kommende generalforsamlingen 28. april, skriver The Guardian.

GODT BETALT: Tidjane Thiam har drøyt 31 millioner kroner i fastlønn – før bonus. Foto: Credit Suisse

Det vakte oppsikt da styret i Credit Suisse i mars foreslo å gi de 13 toppsjefene i banken inntil 78 millioner sveitsiske franc i ulike bonuser for 2016 og 2017. Dette tilsvarer drøyt 660 millioner norske kroner med dagens kurs. Blant annet skulle administrerende direktør Thiam få drøyt 8 millioner sveitsiske franc på toppen av en fastlønn på 3,7 millioner franc – til sammen rundt 100 millioner kroner – for sin innsats i 2016.

En av grunnnene til at bonusprogrammet vakte oppsikt var at 2016 ikke var et spesielt godt år for Credit Suisse. Banken gikk med underskudd, sparket over 7.000 ansatte og gikk med på å betale 5,3 milliarder amerikanske dollar i bot for sin rolle under opptakten til finanskrisen 2007-09.

Styret begrunnet den romslige bonusen med at Thiam har gjort en utmerket jobb med å kutte kostnader og effektivisere banken.

Oljefondet stemte for bonuspakken i fjor

Oljefondet er en av de største aksjonærene i Credit Suisse og eier dessuten bankens hovedkontorer i Zürich. Aksjeposten var ved utgangen av 2016 verdt 12,8 mrd kroner mens kontorbygget er verdsatt til 8,7 mrd kroner i følge fondets eiendomsrapport for 2016.

I fjor stemte Oljefondet for alle forslagene om lønn og bonus til ledelsen i Credit Suisse. Forslagene inkluderte fastlønn til ledelsen på 33 millioner franc samt kort– og langsiktige bonuser på 84 millioner franc. I følge referatet fra generalforsamlingen ble bonusene fra talerstolen kalt blant annet "astronomiske" og "en farse".

Hva Oljefondet har tenkt til å stemme i år er uvisst.

– Vi har ingen kommentar, sier kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank Investment Management (NBIM) til NRK.

7. april publiserte NBIM et såkalt posisjonsnotat om lederlønninger der det blant annet står at "Styret bør sørge for åpenhet om den totale godtgjørelsen for å unngå urimelige utfall."

Opprør blant aksjonærer

I år har imidlertid flere viktige rådgivere for profesjonelle investorer anbefalt sine klienter å si nei til de foreslåtte bonusene, skriver Bloomberg.

I følge sveitsisk lov kan et flertall av aksjonærene blokkere bonusutbetalingene til ledelsen. Dermed risikerer toppledelsen og styret å gå på en flau smell på generalforsamlingen senere i april – dersom ikke dagens forslag om bonuskutt roer gemyttene.