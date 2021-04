De har mye til felles, George Floyd og Daunte Wright. Begge var svarte menn, begge var fedre og begge døde etter konfrontasjon med amerikansk politi. Begge var fra Minneapolis-området.

De to hadde også en mer personlig forbindelse.

Courtney Ross kjente dem begge. Hun var kjæresten til George Floyd, som døde etter en brutal arrestasjon i fjor sommer. Og hun var læreren til Daunte Wright da han gikk på videregående skole.

FAR: Avdøde Daunte Wright med sønnene Daunte jr. på ettårsdagen hans. Wrights advokater har delt bildet med mediene. Foto: AP

– Jeg er knust. Det var nok at Floyd er borte, men nå også er en av ungdommene mine borte, sa Courtney Ross på en protest mot politivold i Minneapolis tirsdag.

20 år gamle Daunte Wright ble skutt og drept etter å ha blitt stoppet av politiet i Minneapolis i en trafikkontroll søndag.

SØRGER: Kjæresten til George Floyd (t.v.) klemmer moren til Daunte Wright i Minneapolis i USA. Foto: John Minchillo / AP

Startet Black Lives Matter

George Floyds død i fjor sommer, bidro til de landsomfattende Black Lives Matter-demonstrasjonene mot rasistisk politivold. Bevegelsen har satt sitt preg på både USA og verden.

At 20 år gamle Daunte Wright skulle lide samme skjebne som Floyd bare noen kilometer unna den pågående rettssaken mot politimannen Derek Chauvin, som er siktet for drapet på Floyd, har skapt fortvilelse blant mange afrikansk-amerikanere i byen.

Rådgiver Jonathan Mason ved Edison High School sier han snakket med Daunte Wright da han var elev ved skolen om hva han burde gjøre hvis han ble stanset av politiet.

– Pass på at begge hendene dine er på rattet, ikke let etter noe, rådet Mason, og fortalte om hvor mange svarte menn som var blitt drept av politiet.

Svaret fra Wright var oppgitt.

– Han sa alltid, «mann, hvorfor må vi gjøre så mye bare for at de ikke skal drepe oss?», sier Mason til The Washington Post.

Siden 2015 har rundt 1000 personer blitt drept av amerikansk politi hvert år, viser tall fra The Washington Post. Det er langt større sjanse for å bli drept av politiet hvis du er en svart enn for resten av befolkningen, viser samme statistikk.

BLACK LIVES MATTER: George Floyds død førte til store protester mot rasistisk politivold over hele USA og store deler av verden. Foto: Jerry Holt / AP

Politikvinne siktet for uaktsomt drap

Daunte Wrights dødsfall har ført til store opptøyer igjen i Minneapolis. Den hvite politikvinnen, Kim Potter, som skjøt 20-åringen, sier hun mente å bruke elektrosjokkpistolen sin, ikke håndvåpenet. Kim Potter har nå sagt opp jobben. Hun er nå siktet for uaktsomt drap.

Kim Potter Foto: Hennepin County Sheriff / Reuters

Rettssaken mot Derek Chauvin går nå mot slutten. Ifølge dommeren vil sluttinnleggene bli holdt førstkommende mandag. Deretter blir det opp til juryen å avgjøre Chauvins videre skjebne.

