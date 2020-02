Coronaviruset: WHO mener stenging av landegrenser kan virke mot sin hensikt

Både australske og amerikanske statsborgere som har vært i Kina, blir plassert i en to ukers karantene når de kommer tilbake til hjemlandet.

Utlendinger slipper ikke inn i det hele tatt.

– Tiltaket er gjennomført for at australiere trygt skal kunne fortsette sitt daglige liv, sier statsminister Scott Morrison.

New Zealand har gjort det samme, og lignende restriksjoner er innført blant annet i Japan, Italia, Singapore og Mongolia. Flere enn 14.000 personer er så langt smittet av det nye coronaviruset, og over 300 mennesker har mistet livet.

WHO advarer

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener tiltaket kan virke mot sin hensikt.

– Restriksjoner kan føre til mer skade ved å hindre informasjonsdeling, medisinske forsyningskjeder og skade økonomien, sier WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus.

For eksempel kan tilreisende forsøke å oppgi falskt utreisested eller lyve om opprinnelsesland fordi de er redde for å ikke komme inn i landet de skal til.

Dette kan, i stedet for å holde viruset i sjakk, ende opp med å spre viruset i større grad.

Også helseorganisasjonens talsmann er klar her:

– WHO anbefaler ikke reiserestriksjoner. Via andre utbrudd har vi erfart at folk vil reise uansett. Den eneste måten å beholde kontrollen, er å overvåke de som krysser grensen, sier Christian Lindmeier.

WHO anbefaler heller å screene de reisende, enn å stoppe innreise fra utenlandske statsborgere helt.

Passasjerer på Beijing International Airport. Nå blir reisende fra Kina nektet å komme inn i flere land. Foto: Jason Lee / Reuters

Flere bekymringer

Filippinene er et av landene som har stengt sine grenser, men søndag ble det første dødsfallet utenfor Kina registrert der.

Epidemiolog Jenniffer Nuzzo, fra Johns Hopkins Center for Health Security i Washington DC, sier til BBC radio at hun er kraftig bekymret over at flere land nå stenger grensene sine.

– Jeg tror ikke de klarer å holde viruset utenfor sine land på den måten. Men jeg tror derimot at det kan styrke epidemien.

Hun forklarer det ved å vise til at mange av tiltakene har gått hardt ut over økonomien.

– Å straffe Kina på denne måten gir dem ikke noen takk for den innsatsen de allerede har gjort. I tillegg er alle land i verden voldsomt avhengig av Kina for å få nødvendige legemidler, så det er i vår interesse å ha et godt samarbeid med dem, sier hun.

Her er hun på linje med Legemiddelverket i Norge. Lørdag advarte fagdirektør Steinar Madsen om at det kan bli medisinmangel i Norge og andre vestlige land kan, hvis coronaviruset sprer seg.

Kina fordømmer

Kina fordømmer USAs vedtak om å forby kinesere adgang til landet og reagerer også på andre land som stenger grensene sine.

– Mens WHO nettopp har frarådet begrensninger på reisevirksomhet, har USA bestemt seg for å gjøre det motsatte. Det er et dårlig forbilde, og det er iallfall ikke et signal om velvilje, sier talsmannen for kinesisk UD, Hua Chunying.

Innstilte flyavganger

Nær 10.000 flyavganger har blitt innstilt siden utbruddet av det nye viruset ble kjent, melder nyhetsbyrået Reuters.

Flere land har chartret egne fly for å få hentet sine borgere hjem.

Storbritannia melder at de sender hjem flere av sine ansatte fra ambassader og konsulater i Kina. De viser blant annet til at det kan bli vanskelig å få hjulpet dem der de er, hvis situasjonen blir verre.

Folk i kø utenfor Wuhan sykehus. Nå kommer det meldinger om at pasienter blir bortvist fordi kapasiteten er for liten. Foto: AP

Bortviser pasienter

Ifølge The New York Times har sykehusene i Wuhan begynt å bortvise pasienter med symptomer som ligner coronaviruset.

Xiao Shibling, en 51 år gammel mann, hadde hatt pusteproblemer og feber i over to uker da han til slutt valgte å oppsøke hjelp på sykehuset.

Til tross for symptomene ble Shibling likevel ikke testet for viruset. Han oppsøkte også tre andre sykehus, men heller ikke der ville de ta han imot.

– Det er som å sparke en ball hit og dit, sier kona hans, Feng Xiu.

Ifølge avisa er kinesiske myndigheter avhengige av et medisinsk system som er overbelastet selv i normale tider.

900.000 utlendinger

At flere private klinikker i Kina har begynt å vise bort pasienter med feber, bekymrer utlendinger.

En privatklinikk i Shanghai skal blant annet ha sendt ut en tekstmelding til pasienter om at de ikke kan screene for coronaviruset, og at de med feber over 37,8 grader heller bør oppsøke et offentlig sykehus.

Ifølge Reuters kan et besøk ved et offentlig sykehus i Kina gi timevis med venting i kø, før man i det hele tatt blir undersøkt av lege.

– Jeg vil ikke gå til et overfylt, lokalt sykehus med vondt i halsen for så å bli smittet av noe annet, sier tsjekkiske Veronika Krubner til Reuters.

Over 900.000 utlendinger bodde i Kina i fjor, ifølge en rapport fra januar 2019 i avisen China Daily.