Corbyn rasande etter spekulasjonar om at han er for svak til å vere statsminister

Det var avisa The Times som i helga siterte anonyme kjelder i embetsverket som var uroa for om Corbyn er i stand til å vere statsminister. Mange byråkratar hadde på eit møte nyleg uttrykt sterk uro for om Labour-leiaren var sterk nok fysisk og psykisk til å leie landet.

Kjeldene seier til avisa at uroa gjeld blant anna at Corbyn verkar å ha fått dårlegare minne, og at han ikkje har eit fast grep om korkje innanriks- og eller utanrikspolitikken. Dei meiner han heile tida må støtte seg på rådgjevarane sine.

Ein byråkrat blir sitert på at Corbyn «ikkje fungerer på alle sylindrane».

Politisk nøytralitet

Ein annan seier rett ut at Labour-leiaren er for sjuk til å halde fram som partileiar, og absolutt til å vere statsminister.

Jeremy Corby er rasande etter oppslaget i The Times, og han stiller spørsmål ved om byråkratane i regjeringsapparatet er så politisk nøytrale som dei skal vere. 70-åringen kallar skuldingane om at han har dårleg psykisk og fysisk helse eit «samansurium av tøv».

– Dette er sludder og sladder frå byråkratar som anten ikkje kjenner meg, eller ikkje forstår min måte å vere på, seier Corbyn sjølv.

Dette oppslaget i The Times har fått Jeremy Corbyn til å sjå raudt, (Faksimile)

Krev uavhengig gransking

Jeremy Corby krev no ei uavhengig gransking av fråsegnene frå byråkratane i regjeringsapparatet. I eit brev til kabinettsekretær Mark Sedwill skriv han at byråkratane som har uttalt seg til The Times, har øydelagt tilliten til embetsverket.

– Byråkratiet skal vere politisk nøytralt, og det er heilt naudsynt i eit sunt demokrati. Denne saka øydelegg tilliten til at det er slik, skriv han i brevet. Han krev ei rask og gjennomført uavhengig gransking av det som har skjedd.

Jeremy Corbyn er ein omstridd politikar, også internt i Labour. Han er kjent for å høyre til på venstresida i partiet, og han har blant anna fått sterkt kritikk for å vere kritisk til Nato.

Meiningsmålingar har vist at han ville hatt ein god sjanse til å bli ny statsminister, om det hadde vorte lyst ut nyval i Storbritannia.

