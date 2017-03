Conway: Ingen bevis for at Obama avlyttet Trump

– Svaret er at jeg ikke har noe bevis. Og jeg er veldig glad for at etterretningskomiteen i Representantenes hus etterforsker saken, sier hun i et intervju med ABC, der hun var gjest i Good Morning America.

Se intervjuet under

4. mars påsto Donald Trump i flere Twitter-meldinger at tidligere president Barack Obama hadde avlyttet ham, men han la ikke fram bevis for påstanden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Snakket generelt

Morgenintervjuet med Conway kommer etter at hun ble bedt om å forholde seg til en rekke kommentarer fra helgen, der hun blant annet insinuerte at Obama hadde iverksatt en storstilt overvåking av Trump.

– Det jeg kan si er at det er mange måter å overvåke hverandre. Du kan overvåke noen gjennom deres telefoner, selvfølgelig gjennom fjernsynsapparater og på mange måter, inkludert mikrobølgeovner som kan forvandles til kameraer, sa hun i et intervju med New Jersey's Bergen County Record søndag.

Mandag gikk Conway tilbake på uttalelsene og sa at hun hadde snakket om «overvåking generelt», ikke om Obamas påståtte overvåking av Trump.

Journalisten som gjorde det opprinnelige intervjuet avviser at Conways sitater ble tatt ut av kontekst.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Beskyldningen undersøkes

Ifølge The New York Times skal FBI-direktøren ha sagt at påstandene er falske, men han har foreløpig ikke uttalt seg offentlig. Justisdepartementet har bedt om mer tid til å undersøke presidentens beskyldninger.

USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.

Det samme har en talsperson for Obama.