Det er livsfarlig å være miljøaktivist flere steder i verden.

Ifølge rapporten fra Global Witness, ble totalt 197 mennesker drept i kampen for å beskytte naturområder mot gruvevirksomhet, soya- og palmeoljeplantasjer og ulovlig jakt på elefanter og andre truede dyrearter.

Det betyr at fire mennesker ble drept hver eneste uke.

Dette er trolig bare toppen av isfjellet. Mange drap, trusler og trakassering av folk som kjemper for miljø- og landrettigheter blir ikke rapportert, skriver organisasjonen.

ELFENBEN DREPER: Flere miljøaktivister er drept som følge av jakten på det lukrative elfenbenet som blant annet brukes til å lage pyntegjenstander. Foto: SIA KAMBOU / AFP

De fleste drapene skjer i avsidesliggende og fattige områder der naturressursene er enorme og lovens lange arm ikke når fram.

– Situasjonen er svært alvorlig. Inntil lokalbefolkningen tas med på avgjørelser om bruk av naturressurser og landområder, vil kritikere fortsatt bli utsatt for trakassering, fengslinger og dødstrusler.

Det sier seniormedarbeider Ben Leather i Global Witness til avisa The Guardian som har et samarbeid med organisasjonen.

Miljøkriminalitet er svært lukrativt og terrororganisasjoner og geriljagrupper har finansiert deler av virksomheten ved plyndring av naturressurser.

FARC: FARC-geriljaen har forlatt mange områder de kontrollerte etter at geriljaen undertegnet en fredsavtale med myndighetene i 2016. Foto: LUIS ACOSTA / Afp

Kamp om tidligere FARC-områder

Flest miljøaktivister ble drept i Latin-Amerika. Brasil med verdens største regnskog, Amazonas, står øverst på den lite hyggelige lista. 46 miljøaktivister ble drept i Brasil i fjor.

Og i nabolandet Colombia har det blitt stadig farligere å være miljøaktivist etter fredsavtalen med FARC-geriljaen.

FARC forlot i fjor områdene de kontrollerte i flere år for å legge ned våpnene som en del av fredsavtalen med myndighetene. President Juan Manuel Santos fikk fredsprisen for sin innsats for avtalen.

MAKTVAKUUM: Soldater beslaglegger et kokainlaboratorium i Colombias regnskog som skal ha tilhørt FARC-geriljaen. Kampen om naturområder de tidligere kontrollerte, har ført til drap på flere miljøaktivister. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Men myndighetene har ikke har klart å få kontroll over de tidligere FARC-områdene. Det har oppstått et vaktmakuum hvor både andre illegale væpnede grupper og næringsinteresser sloss om kontrollen.

Emilsen Manyoma og ektemannen Jo Javier Rodallega er to av ofrene. De jobbet i en organisasjon som kjempet mot høyreorienterte paramilitære grupper og store selskaper som tvangsflyttet folk for å kunne etablere seg i området.

Ekteparet ble drept i et målrettet angrep, skriver Global Witness.

Størst drapsøkning i Mexico

Mexico er landet der antall drap på miljøaktivister har økt mest.

15 mennesker ble drept og landet rykket opp fra 14. til 4. plass på lista over verdens farligste land for miljøaktivister.

Det er først og fremst narkogjenger og myndighetene som stod bak drapene, skriver The Guardian.

MINNES: Hun henger opp et bilde av journalisten Candido Rios som ble drept da hun dekket en demonstrasjon mot drapsbølgen i Mexico. Foto: HENRY ROMERO / Reuters

Mexico omtales av flere analytikere som en «narkostat», og i fjor opplevde landet den verste drapsbølgen på flere år.

Mer enn 25.000 mennesker ble drept som følge av at konkurerende narkogjenger ble splittet opp i mindre grupper etter en langvarig militærkampanje mot de store narkokartellene.

Isidro Balenegro Lopez var en skarp kritiker av illegal hogst i et område som har vært herjet av de brutale narkokartellene, ekstrem vold og utbredt korrupsjon.

Han ble skutt og drept og er den andre miljøaktivisten i Latin-Amerika som ble drept etter å ha vunnet en internasjonal miljøpris.

Berta Caceres i Honduras, ble drept året før.

Landbrukssektoren er versting

Gruveindustrien har lenge blitt omtalt som en av de verste næringene når det gjelder drap og trusler mot miljøaktivister.

Jakten på mineraler har gjor Andesfjellene nærmest til en krigssone med voldsomme konflikter mellom urbefolkningsgrupper og store gruveselskaper.

Det samme har vært situasjonen i Kongo som topper lista i Afrika med flest drepte miljøaktivister.

PALMEOLJE: Opprettelsen av nye palmeoljeplantasjer har flere steder ført til trusler mot miljøaktivister. Foto: YT HARYONO / Reuters

Men ifølge den nye rapporten, er det nå landbrukssektorens jakt på nye områder som fører til flest drap.

Etterspørselen etter soya, palmeolje, sukker og biff fører til økt press om nye plantasjer dypere inn i regnskogen i urbefolkningsområder.

Glimt av håp

Samtidig viser rapporten et glimt av håp. For selv om antall drap på miljøaktivister har økt kraftig siden registreringen startet i 2002, ser det nå ut til at økningen har stoppet, ifølge Global Witness.

Organisasjonen tror noe av årsaken er økende oppmerksomhet om problemene internasjonalt. Presset øker mot multinasjonale selskaper om at å ta mer hensyn til lokalbefolkningen og mot myndigheter for å få slutt på lovløshet og straffefrihet som har vært utbredt mange steder.