Colombia og ELN starter fredssamtaler i februar

I en felles uttalelse fra Quito i Ecuador, der de forberedende samtalene begynte forrige fredag, sier Colombias sjefforhandler Juan Camilo Restrepo og ELN-leder Pablo Beltran at de formelle samtalene begynner 7. februar.

Colombias president og fredsprisvinner Juan Manuel Sanchez roser den planlagte oppstarten av fredssamtalene.

– Begynnelsen av den offentlige fasen av forhandlinger med ELN er veldig gode nyheter for Colombia. Det vil gi oss muligheten til å oppnå en fullstendig fred, skriver han på Twitter. Sanchez er for tiden på møtet til Verdens økonomiske forum i Davos.

Sanchez fri

Fredssamtalene skulle opprinnelig ha startet i oktober, men har blitt utsatt to ganger fordi ELN ikke har etterkommet myndighetenes krav om å løslate politikeren Odin Sanchez, som har sittet i fangenskap hos ELN i nesten ett år.

GISSELTATT: Politikeren Odin Sanchez har sittet i fangenskap hos ELN i nærmere ett år. Foto: Ho / AFP

ELN går med på å løslate gisselet, og han slippes fri 2. februar, ifølge Restrepo og Belstran. Samtidig blir to ELN-medlemmer benådet, heter det i uttalelsen.

Sanchez har vært holdt hos ELN siden mars 2016, da han meldte seg frivillig til å erstatte sin syke bror Patrocinio Sanchez, tidligere guvernør i delstaten Chaco, som hadde vært i fangenskap siden august i 2013. Santos sier samtalene igjen vil bli utsatt om ikke ELN holder ord.

– Gledelig nyhet

Norge bidro i fredsforhandlingene mellom Colombia og FARC, og utenriksminister Børge Brende (H) sier Norge vil gjøre sitt ytterste for å bidra til at også disse forhandlingene resulterer i en fredsavtale.

– En endelig fredsløsning i Colombia er ikke mulig uten at også ELN er om bord. Det er en svært gledelig nyhet at den colombianske regjeringen og geriljagruppen ELN har kommet over de siste hindrene og at formelle forhandlinger kan begynne, sier Brende.

Norge vil legge til rette for forhandlingene sammen med Brasil, Chile, Cuba, Ecuador og Venezuela, opplyser Statsministerens kontor i en pressemelding.

Fredspris

Den endelige fredsavtalen med FARC-geriljaen ble undertegnet i november i fjor, noe president Santos ble tildelt Nobels fredspris for. En fredsavtale med ELN vil avslutte jobben med å skape fred i Colombia etter over et halvt århundre med konflikt.

Santos' regjering og ELN begynte uformelle samtaler tidlig i 2014, og i mars i fjor kunngjorde partene at de var enige om en sekspunkts agenda for forhandlingene.

ELN ble dannet i 1964, på samme tid som FARC, og gruppen har per i dag rundt 1.500 medlemmer, ifølge tall fra myndighetene.